Tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử sau khi hòa Thái Lan 2-2 trong trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 (chung cuộc thắng 4-2).

Không đơn thuần là việc thầy trò HLV Kim Sang Sik nâng chiếc cúp trên sân Mỹ Đình, mà bằng cách phá vỡ cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà: bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup.

Việt Nam hòa Thái Lan ở lượt về sau màn rượt đuổi kịch tính. Ảnh: S.N

Chiếc cúp ASEAN Cup 2026 đưa Việt Nam vào một vị thế mới. Trong 5 kỳ gần nhất, đội tuyển vô địch tới 3 lần, một thành tích đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi mạnh mẽ.

Các đội tuyển trong khu vực không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống đào tạo và đặc biệt đẩy mạnh chính sách nhập tịch để thu hẹp khoảng cách chất lượng.

Tuyển Indonesia, tuyển Malaysia hay một số đội bóng khác đã cho thấy một xu hướng rõ rệt: nguồn cầu thủ nhập tịch ngày càng trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng.

Những đội tuyển từng bị giới hạn bởi nguồn nhân lực trong nước giờ có thể bổ sung các cầu thủ trưởng thành từ những nền bóng đá lớn, tạo nên một cuộc đua chất lượng chưa từng thấy ở Đông Nam Á.

Việt Nam đi theo một con đường tương tự, nhưng có nhiều khác biệt. Thành công của đội tuyển trong giai đoạn này vẫn dựa chủ yếu vào thế hệ cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước, được xây dựng qua nhiều năm và ngày càng hoàn thiện về chuyên môn, kết hợp với các ngôi sao nhập tịch.

Nguyễn Đình Bắc được vinh danh giải Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 là minh chứng cho điều đó. Vì thế, 2 chức vô địch liên tiếp càng có giá trị.

Tuyển Việt Nam tạo nên những cột mốc đặc biệt. Ảnh: S.N

Chiếc cúp năm 2026 cũng đưa Việt Nam cân bằng thành tích của Singapore trên bảng xếp hạng mọi thời đại với 4 lần vô địch. Kỷ lục thuộc về Thái Lan với 7 danh hiệu.

Ở khía cạnh nào đó, tuyển Việt Nam đã đứng ngang với Thái Lan về số danh hiệu trong một chu kỳ nhất định.

Cụ thể, Thái Lan từng thống trị giai đoạn giải đấu mới ra đời, vô địch 3 trong năm kỳ đầu tiên khi giải còn mang tên Tiger Cup.

Việt Nam hôm nay tái hiện cột mốc ấy theo một cách khác: 3 chức vô địch trong 5 kỳ gần nhất, khi bóng đá Đông Nam Á ngày càng có tiếng nói trên bản đồ châu Á.

Đây không còn là một chu kỳ thành công ngắn hạn. “Những chiến binh Sao Vàng” đang viết lại vị trí của mình ở Đông Nam Á, tại thời điểm cuộc cạnh tranh chưa bao giờ khốc liệt hơn.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn