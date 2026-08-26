Đêm Mỹ Đình rực sáng khi đội tuyển Việt Nam hoàn tất hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup bằng trận hòa 2-2 trước Thái Lan. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào trận lượt về với lợi thế lớn, nhưng không vì thế mà cuộc chiến tại Mỹ Đình trở nên dễ dàng.

Thái Lan 2 lần vượt lên dẫn trước, buộc Việt Nam phải chiến đấu đến những phút cuối. Hai bàn thắng của đội chủ nhà, đều là những tình huống phản lưới - cùng 2 lần khung gỗ cứu thua cho “Voi chiến” - đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và khép lại với tổng tỷ số 4-2 nghiêng về các học trò HLV Kim Sang Sik.

Chiếc cúp một lần nữa được nâng cao giữa biển người tại Mỹ Đình. Những khoảnh khắc cầu thủ ôm nhau, ban huấn luyện vỡ òa và lá cờ đỏ phủ kín SVĐ ghi dấu một đêm đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

Chức vô địch không chỉ là phần thưởng cho một giải đấu thành công, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử: Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

Một hành trình ASEAN Cup 2026 đầy cảm xúc khép lại bằng khoảnh khắc đẹp nhất: Việt Nam nâng cúp trên sân nhà.

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