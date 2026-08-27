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Thứ Năm, 27/08/2026 - 01:03

Khoảnh khắc vỡ òa của tuyển Việt Nam và người hâm mộ tại Mỹ Đình

Xuân Minh

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc sân Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc. Cầu thủ, ban huấn luyện tuyển Việt Nam và hàng vạn người hâm mộ cùng hòa chung niềm vui vô địch ASEAN Cup.

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