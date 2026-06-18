Theo Sở GD-ĐT TPHCM, để xem điểm thi lớp 10 TPHCM năm 2026, thí sinh vào đăng nhập vào website: diemthi.hcm.edu.vn. Thí sinh nhập Số báo danh của mình và xem điểm.
Điểm thi lớp 10 gồm có 3 môn theo thứ tự: Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán
Đối với thí sinh dự thi môn chuyên và tích hợp có thêm cột điểm thứ 4 là môn chuyên/tích hợp.
Trước đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6, là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn thành phố có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Sau khi công bố điểm thí sinh có nhu cầu phúc khảo được nộp đơn theo thời gian quy định tại nơi mình đã học. Sau khi có điểm, Sở sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp. Thí sinh lớp 10 chuyên và tích hợp nhập học trước khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.
Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có), không nhân hệ số. Đối với các trường chuyên và lớp tích hợp, thí sinh phải dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp theo quy định.
Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Ví dụ, một thí sinh có điểm môn Toán là 5,5; Ngữ văn 7; Tiếng Anh 6,25; Điểm ưu tiên là 1 thì tổng điểm xét tuyển là 19,75.
Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.
Đối với lớp 10 chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn thi thường cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 2 như sau:
Điểm xét tuyển lớp chuyên = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + (Điểm môn chuyên × 2).
Đối với lớp 10 tích hợp:
Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc Điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, đạt mức điểm yêu cầu và các bài thi đều phải đạt trên 0 điểm.