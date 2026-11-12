Cuộc thi góp phần lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và tinh thần làm chủ công nghệ trong giới trẻ, đồng thời ươm mầm những tài năng UAV, hướng đến các ứng dụng thiết thực trong đời sống.
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