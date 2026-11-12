Cuộc thi sáng tạo và điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) dành cho thanh thiếu niên tại TPHCM năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên đến từ thành phố và các tỉnh, thành lân cận.