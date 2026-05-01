Chính phủ mới đây ban hành Nghị quyết số 24/2026 cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; tăng tính chủ động của chính quyền địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài ra, việc này còn bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng có hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép điều khiển tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Cụ thể, hồ sơ gồm: Danh sách, kết quả kiểm tra và quyết định trúng tuyển của người học.

Sau khi kiểm tra, sát hạch cơ sở đào tạo có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ, danh sách, kết quả kiểm tra và quyết định trúng tuyển của người học gửi tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép điều khiển phương tiện bay thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong thời hạn 8 ngày làm việc (quy định cũ là thời hạn 10 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở đào tạo, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép điều khiển phương tiện bay thuộc Bộ Quốc phòng ký, đóng dấu và gửi giấy phép điều khiển phương tiện bay tới cơ sở đào tạo; cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi giấy phép điều khiển phương tiện bay cho người học.

Về hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép điều khiển tàu bay không người lái và phương tiện bay khác có đơn đề nghị theo mẫu. Như vậy, quy định mới đã bỏ điều kiện phải nộp lại giấy phép điều khiển phương tiện bay đã được cấp, đơn trình báo về việc mất, bản sao hợp lệ hồ sơ của cơ sở đào tạo.

Người có giấy phép điều khiển phương tiện bay cần cấp đổi, cấp lại nộp 1 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp đổi, cấp lại. Trong thời gian 5 ngày làm việc (quy định cũ là 7 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp đổi, cấp lại Giấy phép điều khiển phương tiện bay cho người có giấy phép.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 2 ngày làm việc (quy định cũ là 3 ngày làm việc) cơ quan có thẩm quyền cấp đổi, cấp lại thông báo bằng văn bản (hoặc qua thư điện tử) hướng dẫn người có giấy phép hoàn thiện hồ sơ.