Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố số liệu đăng ký các môn thi tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12. Theo đó có 97.940 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 49.300 em chọn thi môn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), chiếm tỷ lệ 50,37%.

Hai môn được chọn nhiều tiếp theo là Vật lý và Hóa học, tỷ lệ lần lượt là 44,1% và 28,38%. Tiếp đến là môn Địa lý và Lịch sử, chiếm xấp xỉ 25%.

Việc chọn môn thi của học sinh TPHCM đi ngược xu hướng cả nước. Theo thống kê của cả nước có hơn 1,1 triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hai môn Lịch sử, Địa lý được lựa chọn nhiều nhất với gần 500.000 em đăng ký. Môn tiếng Anh chỉ có hơn 358.000 học sinh chọn, chiếm tỷ lệ hơn 32%. Còn môn Vật lý hơn 354.000 đăng ký, chiếm khoảng 30%. Hóa học chỉ có hơn 246.000 em lựa chọn.

Chọn môn thi tốt nghiệp của học sinh TPHCM

Năm 2024, gần 61% thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên, trong khi phổ điểm các môn này thấp, đã dẫn tới TPHCM bị tụt 9 bậc về điểm thi tốt nghiệp (đứng thứ 20). Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT lý giải đây là điều hiển nhiên, bởi từ lâu TPHCM đã thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh (định hướng đổi mới giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

Trong khi đó, đề thi tốt nghiệp THPT theo chương trình cũ (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) và dành cho học sinh cả nước. Thế nên, không chỉ năm nay mà đã nhiều năm qua, TPHCM không phải là địa phương có kết quả thi tốt nghiệp đứng đầu. Tuy vậy, TPHCM vẫn kiên định với việc đổi mới.

Cũng theo ông Hiếu, một lý do nữa là học sinh TPHCM tham gia kỳ thi tốt nghiệp có trọng tâm. Tức là, học sinh dồn sức cho những môn sử dụng để xét tuyển vào đại học. Do vậy, nếu tính theo khối xét tuyển vào ĐH, điểm thi của học sinh TPHCM rất cao. Cụ thể, điểm thi tốt nghiệp THPT của học sinh TPHCM đứng đầu cả nước ở các khối thi A, A1, B, C. Riêng khối D, học sinh TPHCM đứng thứ 8 trên cả nước.

Ngoài ra, 60,85% học sinh TPHCM chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), hơn hẳn mức trung bình cả nước (37%). Phổ điểm các môn này tương đương hoặc giảm so với năm ngoái, trong khi điểm Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) tăng. Do đó, kết quả chung bị tụt so với những địa phương có tỷ lệ học sinh chọn bài thi Khoa học xã hội cao.