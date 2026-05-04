Chiều 4/5, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố số lượng đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 TPHCM. Theo đó, có 151.254 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tương đương số học sinh dự thi; bao gồm 11.110 em đăng ký thi vào trường chuyên và 1.794 học sinh đăng ký vào Chương trình tiếng Anh tích hợp.

Trong khi đó, số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 của TPHCM là 169.079 em, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước. Khu vực 1 tăng 29.848 học sinh; khu vực 2 tăng 8.419 học sinh; khu vực 3 tăng 4.467 học sinh.

Như vậy có khoảng hơn 17.000 học sinh tốt nghiệp THCS ở TPHCM bỏ thi lớp 10.

Năm trước, TPHCM khu vực 1 có khoảng 12.000 học sinh không thi. Năm nay, lần đầu tiên sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu nên con số này được xem là ổn định.

Trước đây, Sở GD-ĐT đã khảo sát sơ bộ và thấy rằng có nhiều nguyên nhân khiến học sinh chủ động không thi như: Thuộc diện tuyển thẳng, lựa chọn du học hoặc chuyển địa bàn cư trú, học nghề tại các trường cao đẳng hoặc trung cấp, học tập tại trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp hoặc tiếp tục học tập tại các trường tư thục và lý do khác.

“Lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp THCS phù hợp với nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp của cá nhân, tương ứng với sự phát triển của xã hội đang là xu hướng tích cực trong học sinh và phụ huynh hiện nay. Việc này cũng phản ánh các loại hình trường lớp, các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, trung cấp, các trường nghề trên địa bàn thành phố đã dần khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo đối với người dân”, đại diện Sở GD-ĐT nhận định.

Từ ngày 4/5 đến 8/5, học sinh được điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký. Sau thời gian này, dữ liệu sẽ được “chốt” để phục vụ công tác tổ chức thi và xét tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM diễn ra ngày 1 và 2 tháng 6, với ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. TPHCM có lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.