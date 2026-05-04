Chính xác

Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, trải qua nhiều thử thách, đồng chí Nguyễn Quyết được Trung ương tin tưởng giao trọng trách là Bí thư Thành ủy Hà Nội khi vừa tròn 23 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Quyết sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trước đây. Ông tích cực tham gia cách mạng từ sớm, hoạt động trong phong trào của quần chúng tại Hà Nội. Năm 1940, khi 18 tuổi, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước tin tưởng phân công đảm nhiệm nhiều trọng trách, như: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...