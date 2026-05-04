1. Ai là Bí thư Thành ủy Hà Nội khi mới 23 tuổi?
Đồng chí Nguyễn Quyết
- Đồng chí Trường Chinh
- Đồng chí Lê Quang Đạo
Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, trải qua nhiều thử thách, đồng chí Nguyễn Quyết được Trung ương tin tưởng giao trọng trách là Bí thư Thành ủy Hà Nội khi vừa tròn 23 tuổi.
Đồng chí Nguyễn Quyết sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trước đây. Ông tích cực tham gia cách mạng từ sớm, hoạt động trong phong trào của quần chúng tại Hà Nội. Năm 1940, khi 18 tuổi, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước tin tưởng phân công đảm nhiệm nhiều trọng trách, như: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...
2. Ông tham gia cách mạng từ năm bao nhiêu tuổi?
13 tuổi
- 15 tuổi
- 17 tuổi
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, năm 1937, khi mới 15 tuổi, đồng chí Nguyễn Quyết rời quê lên Hà Nội làm việc tại Báo Đuốc Tuệ (cơ quan của Trung tâm Phật giáo Bắc Kỳ) với vai trò thư ký kiêm phát hành.
Công việc giúp ông tiếp xúc với nhiều tầng lớp, đặc biệt là công nhân và người lao động, từ đó thấu hiểu đời sống nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến. Qua báo chí và tài liệu tiến bộ, ông dần nhận thức rõ về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, về Đảng và chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó sớm được giác ngộ và tích cực tham gia hoạt động cách mạng.
3. Quyết định lịch sử nào do ông và Thành ủy Hà Nội đưa ra trong tháng 8/1945?
Đàm phán với quân Nhật
- Tiến hành tổng khởi nghĩa ngay tại Hà Nội
- Rút lui để bảo toàn lực lượng
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đêm 17/8/1945, dưới sự chủ trì của Bí thư Nguyễn Quyết, Thành ủy Hà Nội họp và ra quyết định lịch sử: Bằng lực lượng tại chỗ, Hà Nội khởi nghĩa vào ngày 19/8/1945. Nắm vững thời cơ, hiểu rõ thế và lực quân địch và tình hình cách mạng, Hà Nội khởi nghĩa đúng kế hoạch, giành thắng lợi nhanh chóng.
Sự kiện này đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam, trở thành bài học khởi nghĩa bản lĩnh, sáng tạo, kiên quyết, kịp thời và triệt để hành động theo Chỉ thị của Đảng và Bác Hồ “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Sau này đồng chí Trường Chinh đánh giá rất cao Bí thư Nguyễn Quyết và tập thể Thành ủy Hà Nội là “thông tuệ”, “sắc sảo”...
4. Quyết định này được đưa ra tức thời, mang tính bộc phát?
Đúng
- Sai
Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, sinh thời, Đại tướng Nguyễn Quyết nhiều lần nhấn mạnh rằng quyết định khởi nghĩa ngày 19/8/1945 không phải là hành động tức thời hay cảm tính. Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị lâu dài, trong đó lực lượng cách mạng đã được xây dựng, tổ chức và thử thách qua nhiều năm hoạt động.
Quyết định này được đưa ra trên cơ sở tập thể lãnh đạo đã bám sát phong trào, nắm chắc diễn biến tình hình địch - ta từng ngày, từ đó phân tích kỹ lưỡng thời cơ chín muồi. Dù ý thức rõ trách nhiệm rất lớn nếu thất bại, lãnh đạo Thành ủy vẫn lựa chọn hành động vì nhận thấy đây là “thời cơ ngàn năm có một”. Nếu chậm trễ hoặc bỏ lỡ, khi quân Đồng minh kéo vào, cục diện có thể thay đổi bất lợi và cơ hội giành chính quyền sẽ không còn rõ ràng như lúc đó.
