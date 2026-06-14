Chiều 14/6, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế cho biết, Sở đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, điểm chuẩn các lớp chuyên tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong đó, lớp chuyên Anh có điểm chuẩn cao nhất với 37,6 điểm, tiếp đến là chuyên Tin học 36,95 điểm, chuyên Pháp 36,48 điểm, chuyên Văn 35,8 điểm và chuyên Sinh học 35,7 điểm.

Các lớp chuyên còn lại có điểm chuẩn gồm: Lịch sử 34,25 điểm, Địa lý 34,2 điểm, tiếng Nhật 33,3 điểm, Toán 32,9 điểm, Vật lý 30,15 điểm và Hóa học 29,95 điểm.

Trường chuyên Quốc Học - Huế lấy điểm tuyển sinh cao nhất với 37,6 điểm. Ảnh: Lê Bằng

Đối với khối THPT công lập không chuyên, các trường khu vực trung tâm tiếp tục có mức điểm chuẩn cao.

Trường THPT Hai Bà Trưng dẫn đầu với điểm chuẩn lớp ngoại ngữ tiếng Anh 32,25 điểm và tiếng Nhật 29,5 điểm. Trường THPT Nguyễn Huệ lấy 30 điểm đối với lớp ngoại ngữ tiếng Anh, 24,35 điểm với tiếng Pháp và 22,2 điểm với tiếng Nhật. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ có điểm chuẩn lớp ngoại ngữ tiếng Anh 28,25 điểm.

Một số trường khác cũng công bố điểm chuẩn gồm: Trường THPT Cao Thắng 25,5 điểm; Trường THPT Gia Hội 22,8 điểm; Trường THPT Bùi Thị Xuân 20,5 điểm; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố 19 điểm và Trường THPT Đặng Trần Côn 15,45 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn lớp 10 tại Huế năm học 2026-2027 phản ánh sự phân hóa phù hợp giữa các khu vực và điều kiện tuyển sinh của từng địa phương, đồng thời cho thấy mức độ cạnh tranh cao tại các trường THPT có truyền thống chất lượng giáo dục tốt, đặc biệt là các trường ở khu vực trung tâm thành phố.

So với năm học trước, nhiều trường ghi nhận mức tăng đáng kể. Đáng chú ý, tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, điểm chuẩn lớp chuyên Tin học tăng từ 30,8 lên 36,95 điểm; chuyên Vật lý tăng từ 23,6 lên 30,15 điểm. Các trường THPT Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Cao Thắng, Gia Hội và Đặng Trần Côn cũng có điểm chuẩn tăng.

Ngay sau khi có kết quả thi lớp 10, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường THPT công lập khẩn trương thông báo, hướng dẫn học sinh trúng tuyển hoàn thành các thủ tục xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định.Trong thời hạn 7 ngày, tính từ ngày công bố kết quả tuyển sinh, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo, nộp đơn theo mẫu tại trường THPT đã đăng ký nguyện vọng 1 (riêng thí sinh chỉ dự tuyển vào trường chuyên, nộp đơn tại trường chuyên).

Đơn phúc khảo phải do thí sinh hoặc cha mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) trực tiếp nộp. Điểm sau phúc khảo là kết quả cuối cùng.

Năm học 2026-2027, toàn TP Huế có hơn 18.000 học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, tăng khoảng 5.000 em so với năm học trước.