Chia sẻ với VietNamNet, tiến sĩ Toán học Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu cho hay, em Phạm Dương Thùy Anh (học sinh Trường THCS – THPT Trần Đại Nghĩa) trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) với thành tích nổi bật khi đạt đồng thời điểm 10 môn Toán chuyên và Toán không chuyên.

Tổng điểm các môn thi của Thùy Anh đã nhân hệ số là 44.3.

Tiến sĩ Trần Nam Dũng và em Phạm Dương Thùy Anh. Ảnh: Tiến sĩ Trần Nam Dũng cung cấp

Tiến sĩ Trần Nam Dũng cho hay, đây là thành tích rất đặc biệt bởi đã lâu kỳ thi mới ghi nhận một thí sinh đạt “cú đúp” điểm 10 ở cả hai môn Toán. Thùy Anh có thể là nữ thủ khoa đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của nhà trường.

Dù không trực tiếp giảng dạy Thùy Anh, tiến sĩ Trân Nam Dũng cho biết ông từng gặp và dạy một số chuyên đề cho em trong chương trình trường hè THCS năm trước cũng như chuỗi bài giảng dành cho học sinh THCS năm nay. Đặc biệt, Thùy Anh là học trò của thầy Phạm Trần Minh Triết – cựu học sinh khóa 2004-2007 của Trường Phổ thông Năng khiếu, người từng là học sinh do ông chủ nhiệm khi học lớp 10.

Tiến sĩ Trần Nam Dũng gửi tặng em một cuốn sách của Giáo sư Titu Andreescu – nhà toán học nổi tiếng thế giới với nhiều công trình và sách bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Tiến sĩ Trần Nam Dũng cung cấp

Để chúc mừng thành tích xuất sắc của nữ sinh, tiến sĩ Trần Nam Dũng gửi tặng em một cuốn sách của Giáo sư Titu Andreescu – nhà toán học nổi tiếng thế giới với nhiều công trình và sách bồi dưỡng học sinh giỏi. “Chúc em sẽ có những tháng năm học THPT thật tuyệt vời và đáng nhớ”, vị tiến sĩ nhắn gửi tới tân thủ khoa.