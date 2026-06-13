Hôm nay, Hội đồng chấm thi lớp 10 tiếp tục các công đoạn còn lại như hồi phách, lên điểm, đối sánh, so dò dữ liệu, nhập dữ liệu điểm thi trước khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm thi lớp 10.

Công việc này dự kiến mất khoảng 1-2 ngày, như vậy sẽ kéo dài tới ngày 13 và 14 tháng 6. Điểm thi lớp 10 TPHCM sẽ được công bố vào khoảng ngày 15/6 hoặc sau đó.

Báo VietNamNet sẽ cung cấp cách tra cứu điểm thi lớp 10 TPHCM đến thí sinh và phụ huynh.

Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên và tích hợp sẽ được Sở GD-ĐT TPHCM công bố ngay sau đó khoảng 1-2 ngày. Sau đó học sinh sẽ tiến hành nhập học ở các trường chuyên. Điểm chuẩn lớp 10 công lập dự kiến công bố sau đó 1-2 tuần hoặc hơn nhưng sẽ trong tháng 6.

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm nay là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển sinh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có hơn 151.000 thí sinh dự thi, còn kỳ thi tốt nghiệp THPT có 142.899 thí sinh. Đây đều là những kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Số lượng thí sinh của mỗi kỳ thi tại TPHCM cao gấp 5-6 lần nhiều địa phương khác.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ một tuần. Điều này khiến áp lực tổ chức thi đối với ngành giáo dục thành phố trở nên đặc biệt lớn, từ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, bảo đảm an ninh, an toàn đến công tác vận chuyển, bảo mật đề thi, tổ chức thi, chấm thi.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức thi, ngay sau khi hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành giáo dục TPHCM tiếp tục bước vào giai đoạn chấm thi với khối lượng công việc rất lớn. Hơn 142.000 bài thi của thí sinh cần được xử lý, chấm điểm, đối sánh dữ liệu và hoàn tất các thủ tục theo đúng tiến độ của Bộ GD-ĐT.

Trong bối cảnh học sinh đã bước vào kỳ nghỉ hè, hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục vẫn phải làm việc với cường độ cao để bảo đảm công tác tuyển sinh và các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và hoàn thành công tác chấm thi đúng thời hạn. Đây được xem là một trong những mùa thi có quy mô và áp lực lớn nhất từ trước đến nay đối với ngành giáo dục TPHCM.

Tuy vậy, với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức các kỳ thi quy mô lớn cùng sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương, TPHCM đặt mục tiêu bảo đảm mọi khâu của công tác thi và chấm thi diễn ra thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng, khách quan và chính xác của kết quả thi.