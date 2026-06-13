Học sinh Trường THPT Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tự tin khi kết thúc các môn thi. Ảnh: Mỹ Dung

Mở ra những ước mơ

Những ngày sau kỳ thi, khu nội trú của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT tỉnh Quảng Ninh bỗng trở nên trầm lắng hơn. Thay vì chỉ chờ đợi kết quả, nhiều học sinh bắt đầu nhìn xa hơn về tương lai.

Em La Thị Tú, học sinh Trường THPT Bình Liêu, chia sẻ ước mơ trở thành giáo viên. “Em muốn sau này được quay trở lại chính quê hương mình để dạy học, đứng trên bục giảng ở thôn bản vùng cao. Đó chính là cách để em góp phần thay đổi quê hương mình”, Tú nói.

Cùng chung tâm thế sau kỳ thi, em Bàn Thị Hằng, học sinh lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT tỉnh Quảng Ninh đang cân nhắc giữa ngành điều dưỡng và sư phạm mầm non.

“Đây đều là những nghề em đã ấp ủ từ lâu. Em sẽ cố gắng lựa chọn hướng đi phù hợp nhất. Quan trọng nhất là sau này có việc làm ổn định để tự lập”, Hằng chia sẻ.

Ở nhiều thôn bản vùng cao, sau bữa cơm tối, câu chuyện của nhiều gia đình cũng xoay quanh kỳ thi vừa kết thúc. Người cha nhẩm tính khoản học phí nếu con vào đại học, người mẹ lặng im nhìn con đang phân vân giữa ước mơ và thực tế.

“Nếu học tiếp, gia đình sẽ cố gắng lo, nhưng cũng phải tính đường dài,” một phụ huynh chia sẻ. Trong ánh đèn vàng, những quyết định về tương lai của con trẻ không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là sự cân nhắc của cả gia đình.

Theo bà Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bình Liêu, nhận thức của phụ huynh và học sinh về giáo dục nghề nghiệp đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, nhiều gia đình coi đại học là con đường duy nhất thì nay, học nghề đã được nhìn nhận như một lựa chọn phù hợp hơn với năng lực và điều kiện thực tế.

Dù lựa chọn con đường nào, điểm chung của học sinh vùng cao vẫn là mong muốn có nghề nghiệp ổn định, từng bước thay đổi cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bằng tri thức và lao động.

Sau cánh cửa phòng thi, mỗi em học sinh lại đang chuẩn bị cho mình hành trang mới. Đó có thể là giảng đường đại học, một trường nghề, hoặc những bước đi đầu tiên trên con đường lập nghiệp sớm. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: Khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

"Em mong sẽ đậu vào ngành học yêu thích để sau này có thể đỡ đần cho mẹ, phụ giúp các em”, Lê Vy cho biết. Ảnh: Huy Trường

Vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ

Sau những ngày miệt mài ôn tập, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khép lại với nhiều cảm xúc đối với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Nước Oa. Phía sau những bài thi là hành trình vượt khó của những học sinh vùng cao Trà My (Đà Nẵng), nơi nhiều em lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn nhưng luôn nuôi dưỡng khát vọng bước tiếp bằng con đường học tập.

Em Hoàng Thị Lê Vy, dân tộc Tày, học sinh lớp 12/3, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Nước Oa chia sẻ, em đặt mục tiêu thi vào ngành Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Huế. Để có được ngày hôm nay, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Bố mất sớm, một mình mẹ làm nương rẫy nuôi ba chị em ăn học.

“Em mong sẽ đậu vào ngành học yêu thích để sau này có thể đỡ đần cho mẹ, phụ giúp các em”, Lê Vy cho biết.

Còn với em Nguyễn Thị Linh Chi, lớp 12/3, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Nước Oa, đăng ký vào ngành Sư phạm của Đại học Quảng Nam (Đà Nẵng) là mong muốn từ lâu của cô học sinh người Xơ Đăng.

“Em yêu thích môn Lịch sử và muốn trở thành giáo viên để truyền dạy niềm đam mê ấy cho các em nhỏ ở miền núi Trà My”, Chi chia sẻ.

Thầy Nguyễn Xuân Ảnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Nước Oa, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trường có 98 học sinh lớp 12 tham gia. Trước đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập, rà soát kiến thức, tổ chức phụ đạo, đặc biệt là hỗ trợ thêm cho học sinh vào buổi tối.

“Phần lớn các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy. Nhưng vượt lên điều kiện ấy, các em đã rất nỗ lực trong học tập và đạt được nhiều thành tích. Nhà trường mong các em sẽ đạt kết quả tốt, đậu vào ngành học mình yêu thích để tiếp tục thực hiện ước mơ”, thầy Ảnh bày tỏ.

Những học sinh dân tộc Khmer như Kim Tiến đang viết tiếp câu chuyện về ý chí vươn lên bằng tri thức. Ảnh: Tào Đạt

Ước mơ trở về cống hiến của học sinh Khmer

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau hai ngày dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Danh Thị Kim Tiến, dân tộc Khmer, ngụ ấp Minh Lương, xã Châu Thành, tỉnh An Giang, học sinh lớp 12 Trường THPT Châu Thành cho biết đã hoàn thành khá tốt các bài thi.

Đằng sau nụ cười của nữ sinh là cả một hành trình nỗ lực vượt khó để theo đuổi ước mơ trở thành chiến sĩ cảnh sát. Kim Tiến đặt mục tiêu xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, với mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ quay trở về phục vụ chính quê hương mình.

“Thương ba mẹ vất vả nên em luôn cố gắng học tập. Em mong muốn trở thành cảnh sát và được trở về công tác tại quê hương để đóng góp cho địa phương”, Kim Tiến chia sẻ.

Đối với Kim Tiến, kỳ thi năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi chỉ một tuần trước đó, em vinh dự được kết nạp vào Đảng. Khoảnh khắc đứng dưới cờ Đảng, giơ tay tuyên thệ đánh dấu thành quả của nhiều năm nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu.

Theo Kim Tiến, việc trở thành đảng viên ở tuổi học trò là niềm tự hào lớn lao, đồng thời là động lực để em cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi và tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn.

Từ những thôn bản vùng cao Quảng Ninh đến vùng sông nước Cửu Long, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã khép lại, nhưng những ngã rẽ cuộc đời đang dần mở ra. Và trên những con đường quen thuộc, giấc mơ của những học sinh vùng đồng bào DTTS vẫn đang lớn lên cùng thời gian, bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào tri thức.