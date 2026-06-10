Gắn bó với ngôi trường nhiều năm, chị Hồng đã quen với hình ảnh những cô cậu học trò người dân tộc thiểu số từ các bản làng xa xôi về đây học tập. Với chị, các em không chỉ là học sinh mà còn như con cháu trong nhà. “Nhìn các con học hành vất vả, xa gia đình từ nhỏ nên thương lắm! Mình chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc cố gắng nấu những bữa cơm ngon, đủ chất để các con có sức khỏe, vững tinh thần bước vào kỳ thi”, chị Hồng tâm sự.

Chị Hồng chuẩn bị những suất ăn nóng hổi cho các em học sinh trong những ngày sắp diễn ra kỳ thi. Ảnh: Trọng Bảo

Trưa 10/6, chị Lý Thị Thương, người dân tộc Dao ở phường Sa Pa, vội vã bắt chuyến xe buýt xuống trường để kịp gặp con gái là Nguyễn Ngân Chi trước kỳ thi quan trọng. Dù gia đình ít người, công việc còn nhiều bộn bề nhưng chị vẫn cố gắng thu xếp để ở cạnh con những ngày này.

“Ngày thường, mẹ con vẫn gọi điện động viên nhau, nhưng trước kỳ thi lớn tôi biết cháu áp lực và hồi hộp nhiều lắm! Chỉ mong được ở gần để chăm sóc, động viên cháu yên tâm hơn. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho phụ huynh ở lại ký túc xá nên chúng tôi rất xúc động”, chị Thương chia sẻ.

Năm nay, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Lào Cai có gần 200 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, lựa chọn khối thi và trường học phù hợp cho các em. Với đặc thù trường nội trú, sự quan tâm dành cho học sinh không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của các thầy cô dành cho những đứa trẻ xa nhà.

Các em học sinh tranh thủ xem lại kiến thức trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Ảnh: Trọng Bảo

Trong những ngày ôn thi căng thẳng, ngoài việc củng cố kiến thức, thầy cô luôn sát cánh, lắng nghe tâm tư của học sinh để kịp thời động viên, giúp các em thêm bình tĩnh và tự tin trước kỳ thi lớn của đời học sinh.

“Từ ngày 1/6, nhà trường được cấp 210 triệu đồng theo Nghị quyết 33 của HĐND tỉnh Lào Cai để hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú trong thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp. Từ nguồn kinh phí này, chúng tôi tăng cường thêm dinh dưỡng trong các bữa ăn, lựa chọn thực phẩm tươi ngon để các em có sức khỏe tốt nhất trước kỳ thi”, thầy Vũ Đình Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Lào Cai cho biết.

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh thành lập 58 điểm thi với 852 phòng thi. Hơn 4.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng liên quan đã được huy động để phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tại các điểm thi đều được rà soát kỹ lưỡng; đội ngũ cán bộ làm thi cũng đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Để tiếp thêm động lực cho học sinh, tỉnh Lào Cai còn bố trí khoảng 4,3 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú và các em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, khoảng 1,7 tỷ đồng được phân bổ cho các điểm thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Hơn 1.800 thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh tại Gia Lai

Tại Gia Lai, sáng 10/6, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.800 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh tại 91 điểm thi trên địa bàn.

Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại 91 điểm thi với 1.650 phòng thi. Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh trực tiếp hỗ trợ ở các điểm thi trọng điểm tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc; đồng thời triển khai thêm 84 đội hình tình nguyện tại các xã, phường, bảo đảm mọi điểm thi đều có lực lượng đồng hành cùng sĩ tử.

Trong suốt kỳ thi, các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi, phát nước uống, dụng cụ học tập, suất ăn miễn phí, phân luồng giao thông, đưa đón thí sinh khó khăn và kịp thời hỗ trợ những tình huống phát sinh.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn tất. Các trường học, địa phương cũng tích cực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn không em nào phải dang dở kỳ thi vì thiếu thốn điều kiện.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão (xã An Lão), 144 học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Bên cạnh việc tổ chức ôn tập, nhà trường còn chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi.

“Nhà trường đã rà soát toàn bộ trang thiết bị phục vụ kỳ thi, bố trí 12 bình chữa cháy tại các vị trí trọng yếu, đặc biệt là khu vực bảo quản đề thi, bài thi. Đồng thời chuẩn bị máy phát điện dự phòng để bảo đảm không bị gián đoạn trong mọi tình huống”, thầy Thái Văn Xong, hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Đinh Thị Bích Vân, học sinh dân tộc Hrê lớp 12 đang nỗ lực từng ngày để chạm tới ước mơ trở thành sinh viên ngành Sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn. “Em đã cố gắng ôn tập kỹ và tìm hiểu đầy đủ quy chế thi. Em hy vọng mình cùng các bạn sẽ hoàn thành kỳ thi thật tốt để không phụ lòng thầy cô, gia đình”, Vân nói với ánh mắt đầy quyết tâm.

Tại xã Hoài Ân, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai sớm nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh trước và trong kỳ thi. Địa phương chủ động phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết, bố trí nhân viên y tế thường trực tại các điểm thi và hỗ trợ chỗ ở gần điểm thi cho những học sinh đi lại khó khăn.

Thầy Phùng Văn Khích - Trưởng điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai động viên các thí sinh cư trú tại xã Đak Sơmei. Ảnh: Ngọc Thu

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai, có 151 thí sinh tham dự kỳ thi năm nay. Ngoài các chính sách hỗ trợ chung, đoàn trường còn phối hợp với Tỉnh đoàn chuẩn bị nước uống, bánh kẹo và đồ dùng học tập tiếp sức cho học sinh.

Đặc biệt, nhiều em còn nhận được sự động viên từ chính quê hương mình. Em Thọ, học sinh dân tộc Ba Na lớp 12E, xúc động chia sẻ: “Ở xã Đak Sơmei, những học sinh dân tộc thiểu số đi thi tốt nghiệp đều được hỗ trợ 300 nghìn đồng. Em rất vui và thấy mình có thêm động lực để cố gắng làm bài thật tốt, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai có 37.508 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 91 điểm thi với 1.650 phòng thi chính thức và huy động gần 6.000 người tham gia công tác tổ chức kỳ thi.