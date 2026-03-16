Chỉ tiêu công lập khoảng 103.739 học sinh

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, hiện khoảng 170 trường THPT công lập trên địa bàn đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 với quy mô dự kiến 103.739 học sinh.

Trong khi đó, số học sinh lớp 9 tốt nghiệp tăng mạnh sau khi sáp nhập. Nếu tất cả học sinh lớp 9 dự thi vào các trường THPT công lập, tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt khoảng 61%.

Điều này đồng nghĩa khoảng 65.000 học sinh phải lựa chọn hướng học tập khác, bao gồm học tại các trường THPT tư thục, trung cấp nghề hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM trước đây) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) có thể tuyển khoảng 66% số học sinh lớp 9, nhưng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt khoảng 44%.

Trước áp lực này, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngành giáo dục đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập lên ít nhất 70% so với số học sinh tốt nghiệp THCS. Việc tăng tỷ lệ này nhằm ưu tiên chỗ học cho học sinh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm áp lực cho các gia đình khi tìm kiếm chỗ học sau THCS. Nếu đạt mục tiêu này, số học sinh không vào được trường công lập sẽ giảm từ khoảng 65.000 xuống còn khoảng 51.000 em.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10 các năm trước. Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận học sinh, đồng thời đề xuất nhu cầu sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị nhằm mở rộng quy mô tuyển sinh. Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường sẽ căn cứ vào số lượng học sinh lớp 9 tại từng khu vực, điều kiện trường lớp và khả năng tổ chức dạy học.

Hai phương thức tuyển sinh lớp 10

Kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM được thực hiện theo hai phương thức: Xét tuyển và thi tuyển.

Xét tuyển áp dụng với một số trường đặc thù. Cụ thể, Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường. Trường THPT Võ Thị Sáu tại Đặc khu Côn Đảo xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS từ Trường THCS Lê Hồng Phong tại địa phương.

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường hoặc học sinh thuộc diện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Quy trình và thời gian tuyển sinh được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Sở GD-ĐT.

Phương thức thi tuyển áp dụng với học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố, đủ độ tuổi theo quy định và có nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Quy trình tuyển sinh gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập (không bao gồm trường chuyên) để dự thi.

Sau khi có kết quả, giai đoạn 2 có thể được tổ chức tuyển sinh bổ sung, căn cứ vào số lượng học sinh nhập học thực tế và nhu cầu của từng trường. Đối tượng tham gia là những học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Các trường THCS có trách nhiệm tư vấn để học sinh lựa chọn trường phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình và khoảng cách đi lại. Hệ thống tuyển sinh của thành phố cũng hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi cư trú (xác thực qua ứng dụng VNeID) đến trường đăng ký.

Sở GD-ĐT khuyến nghị, nếu khoảng cách từ nơi ở đến trường vượt 10 km đối với khu vực TPHCM và Bình Dương (cũ), hoặc trên 13 km đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nhà trường phải trao đổi với phụ huynh và lập biên bản tư vấn trước khi học sinh đăng ký nguyện vọng.

Sau thời hạn điều chỉnh hoặc khi đã có kết quả trúng tuyển, học sinh không được thay đổi nguyện vọng, vì vậy phụ huynh và học sinh cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.

Thi 3 môn, dự kiến diễn ra đầu tháng 6

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/6.

Thí sinh dự thi 3 bài thi tự luận gồm Ngữ văn, Toán (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Các bài thi chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25 và không có môn nào tính hệ số. Điểm xét tuyển là tổng điểm của ba bài thi cộng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba bài và không có bài nào bị điểm 0 mới được xét tuyển.

Đối với hệ thống trường chuyên, thành phố hiện có 4 trường THPT chuyên gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn. Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, gồm đề chung của ba môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và một bài thi môn chuyên.

Điểm các môn không chuyên tính hệ số 1, còn môn chuyên tính hệ số 2. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm ba môn không chuyên cộng với điểm môn chuyên nhân đôi. Việc xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, với điều kiện thí sinh thi đủ các bài và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Ngoài ra, học sinh tại TPHCM có thể đăng ký dự thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM. Trong trường hợp không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ nhập học vào các trường chuyên, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 10 theo ba nguyện vọng thường đã đăng ký.