Hơn nửa triệu học sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10

TPHCM đang triển khai tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 với quy mô lớn chưa từng có. Tổng số học sinh dự kiến vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 lên tới 524.978 em.

Theo Sở GD-ĐT, năm học tới có 170.621 trẻ vào lớp 1; 184.430 học sinh vào lớp 6 và 169.927 học sinh dự kiến vào lớp 10.

Kết quả khảo sát tại 168 đơn vị hành chính cho thấy hệ thống giáo dục công lập của thành phố hiện có 1.245 trường, gồm 781 trường tiểu học và 464 trường THCS.

Ở cấp tiểu học, mạng lưới trường lớp được phân bổ khá đồng đều. Toàn bộ 168/168 phường, xã và đặc khu đều có ít nhất một trường tiểu học, bảo đảm nhu cầu học tập cơ bản của học sinh tại địa phương.

Ở cấp THCS, hai phường Tân Sơn và Phú Thuận hiện chưa có trường. Mỗi phường có 3 trường tiểu học, nhưng học sinh sau lớp 5 phải sang các phường, xã lân cận để học lớp 6.

Học sinh tiểu học tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Khảo sát cho thấy nhiều địa phương có số trường tiểu học nhiều hơn THCS. Chẳng hạn, xã Long Hải có 14 trường tiểu học và 7 trường THCS; phường Bình Hưng Hòa có 9 trường tiểu học và 3 trường THCS. Ba địa phương gồm xã Tân An Hội, phường Hiệp Bình và phường Thuận Giao cũng đều có 8 trường tiểu học nhưng chỉ 3 trường THCS.

Ngược lại, 5 địa phương có số trường THCS nhiều hơn tiểu học gồm: Phường Tân Hòa, Cát Lái, Bình Phú, Bình Quới và xã Trừ Văn Thố. Theo ngành giáo dục, đây là mô hình quy hoạch trường THCS theo hướng tập trung quy mô lớn, nên các trường tiếp nhận học sinh từ nhiều địa phương lân cận để bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM nhận định hệ thống giáo dục công lập đang có sự phân hóa rõ giữa hai cấp học. Cấp tiểu học được phát triển theo hướng phủ rộng để bảo đảm mỗi địa phương đều có trường, trong khi cấp THCS được quy hoạch tập trung nhằm tối ưu nguồn lực đầu tư.

Tuy nhiên, việc thiếu trường THCS hoặc chênh lệch lớn giữa hai cấp học (có nơi lệch 5-7 trường) có thể gây mất cân đối cung - cầu giáo dục. Nguy cơ này rõ hơn ở các khu vực có tốc độ nhập cư cao, dễ dẫn đến quá tải ở một số trường.

Đảm bảo 100% học sinh lớp 1, lớp 6 có chỗ học công lập và khoảng 70% học sinh vào lớp 10 công lập

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên TPHCM triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác tuyển sinh đầu cấp được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc phân tuyến và điều chỉnh địa bàn học sinh khi địa giới hành chính có sự thay đổi.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết ngành giáo dục đang phối hợp với UBND các phường, xã và đặc khu để rà soát, định hình lại bản đồ giáp ranh. Đồng thời, các địa phương tiến hành thống kê chi tiết số lượng trường học và học sinh.

Trên cơ sở dữ liệu này, thành phố tiếp tục ứng dụng bản đồ số (GIS) để tính toán khoảng cách đến trường hợp lý, hạn chế tình trạng nơi thừa, nơi thiếu chỗ học.

Học sinh THPT ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Toàn bộ việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua cổng tuyển sinh của thành phố. Dữ liệu tuyển sinh được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục, đồng thời đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, thông tin “nơi ở hiện tại” trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ quan trọng để xác định khu vực tuyển sinh.

Nếu dữ liệu trên hệ thống chưa phản ánh đúng thực tế, ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương sẽ căn cứ hồ sơ, minh chứng hợp pháp để giải quyết, bảo đảm quyền học tập của học sinh và công bằng trong tuyển sinh.

Theo kế hoạch, thành phố đảm bảo 100% học sinh đang cư trú trên địa bàn đều có chỗ học tại các cơ sở giáo dục công lập đối với lớp 1 và lớp 6.

Việc tuyển sinh đầu cấp được chia thành hai nhóm đối tượng. Nhóm ưu tiên 1 gồm trẻ em đúng độ tuổi vào lớp 1 đang cư trú trên địa bàn; học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn đối với lớp 6. Nhóm này cũng bao gồm học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại những trường trước đây tuyển sinh theo địa bàn quận.

Nhóm ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1, theo thứ tự: Học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học tại địa bàn hoặc khu vực giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Đối với lớp 6, việc tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển dựa trên các đối tượng đăng ký. Thành phố tiếp tục áp dụng mô hình khu vực tuyển sinh linh hoạt, không hoàn toàn theo địa giới hành chính, nhằm điều tiết học sinh giữa các phường, xã lân cận phù hợp với năng lực tiếp nhận của từng trường.

Riêng tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo hai hình thức thi tuyển và xét tuyển. Học sinh dự thi ba môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Một số trường áp dụng xét tuyển đối với các trường hợp đặc thù như Trường THCS-THPT Thạnh An, Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TPHCM.

Thành phố phấn đấu khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ được học lớp 10 tại các trường THPT công lập, số còn lại theo học tại các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục hoặc đào tạo nghề.