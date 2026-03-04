Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM vừa đề xuất UBND TP về ngày thi lớp 10 năm 2026. Để đảm bảo thời gian hoàn thành chương trình học và chuẩn bị tốt cho kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT trình ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 vào 1 và 2 tháng 6.

Năm học 2026-2027, TPHCM có gần 172.000 học sinh lớp 9, con số cao nhất từ trước đến nay. Sau sắp xếp, toàn TPHCM có 176 trường THPT công lập, trong đó có 4 trường THPT chuyên gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn.

Học sinh thi vào lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác phân luồng, phấn đấu 100% học sinh sau THCS được tiếp tục học tập ở các loại hình phù hợp. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành bậc THPT và tương đương, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Riêng kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026, TPHCM dự kiến huy động khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 công lập, tương đương khoảng 120.000 học sinh. Hiện nay, ngành giáo dục thành phố đang triển khai công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 tại các trường THCS, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027.