Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đang được Sở GD-ĐT TPHCM lấy ý kiến các sở, ban, ngành trước khi trình UBND TP phê duyệt, kỳ tuyển sinh năm nay dự kiến tiếp tục thi tuyển với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đồng thời, một số địa bàn đặc thù sẽ áp dụng phương thức xét tuyển và điều chỉnh quy định về tuyển thẳng, chương trình tiếng Anh tích hợp.

Áp dụng cả thi tuyển và xét tuyển

Theo dự thảo, TPHCM sẽ tuyển sinh vào lớp 10 bằng hai phương thức là thi tuyển và xét tuyển, tùy điều kiện từng địa bàn.

Phương thức xét tuyển áp dụng với một số trường đặc thù. Cụ thể, Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (Đặc khu Côn Đảo) xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong năm học 2025-2026.

Với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025-2026 hoặc thuộc diện theo quy định của Bộ GD-ĐT về tổ chức và hoạt động của loại hình trường này.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10.

Trong khi đó, phương thức thi tuyển tiếp tục được áp dụng đối với tất cả các trường THPT công lập còn lại trên địa bàn TPHCM.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6.

Thi tuyển lớp 10 thực hiện theo hai giai đoạn

Quy trình thi tuyển vào lớp 10 dự kiến theo hai giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2 và 3 để dự thi vào các trường THPT công lập. Việc đăng ký này không áp dụng đối với các trường chuyên.

Ở giai đoạn 2, Sở GD-ĐT có thể tổ chức tuyển sinh bổ sung nếu một số trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu, căn cứ tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế của học sinh.

Đối tượng được tham gia tuyển sinh bổ sung là học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển vào cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi học sinh và giúp các trường hoàn thành chỉ tiêu.

Bốn trường chuyên tuyển sinh trên toàn quốc

TPHCM duy trì tuyển sinh lớp 10 chuyên tại 4 trường THPT chuyên, gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (đều ở khu vực 1), THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3).

Các trường này tuyển sinh trên toàn quốc. Điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS, có kết quả rèn luyện và học tập của các năm lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải đạt loại tốt.

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải làm 4 bài thi tự luận, gồm: Ba môn thi không chuyên: Toán, Ngữ văn (120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút); một bài thi môn chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Thí sinh dự thi các môn chuyên ngoại ngữ có thể chọn môn đúng với chuyên ngành đăng ký.

Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục tuyển thẳng vào lớp 10 đối với một số đối tượng học sinh, gồm:

Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người, theo quy định của Nghị định 57/2017/NĐ-CP.

Học sinh khuyết tật.

Học sinh đạt giải cấp quốc gia đối với các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức.

Học sinh đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ GD-ĐT quyết định cử tham gia.

Học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc đoạt giải quốc tế ở các môn thuộc chương trình giáo dục phổ thông được đăng ký tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT, ngoại trừ trường chuyên.

Các trường hợp tuyển thẳng khác có thể đăng ký vào các trường THPT không chuyên, trong đó ưu tiên các trường gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc của cha mẹ, căn cứ thông tin địa chỉ trên ứng dụng VNeID.

Hội đồng xét tuyển thẳng sẽ căn cứ hồ sơ để phân bổ học sinh vào các trường phù hợp, ưu tiên trường gần nơi cư trú hoặc thuộc khu vực lân cận để thuận tiện cho việc học tập.

Tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp theo hai nhóm

Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695, tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được chia thành hai nhóm

Nhóm 1 là học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp từ cấp THCS tại TPHCM. Các em được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường có giảng dạy chương trình này.

Điểm xét tuyển được tính bằng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp (thang điểm 10).

Nhóm 2 là học sinh chưa học chương trình tiếng Anh tích hợp ở THCS. Điều kiện dự tuyển là kết quả học tập và rèn luyện lớp 9 từ khá trở lên.

Ngoài ba môn thi chung, học sinh phải dự thi thêm một bài thi tiếng Anh tích hợp. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 4 bài thi.

Việc xét tuyển chỉ áp dụng đối với thí sinh tham gia đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi bị điểm 0.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, sĩ số lớp tiếng Anh tích hợp từ 25 đến 35 học sinh. Nếu số lượng học sinh trúng tuyển và nộp hồ sơ không đủ 25 em thì trường sẽ không mở lớp. Trong trường hợp này, học sinh có thể được chuyển sang trường khác còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển theo nguyện vọng vào lớp 10 thông thường.

Hiện TPHCM có 12 trường THPT công lập triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp, gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (tuyển theo quy định trường chuyên), THCS-THPT Trần Đại Nghĩa; THPT Bùi Thị Xuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thị Minh Khai; Trung học thực hành Sài Gòn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Phú Nhuận và Nguyễn Hữu Huân.