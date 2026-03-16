Hành trình học tiếng Anh từ con số 0

Sùng Thị Dinh (sinh năm 2002) là con gái trong một gia đình người Mông có 4 anh chị em, sống tại bản Tả Van Mông, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Sau khi học xong kỳ 1 lớp 12, vì gia đình khó khăn, Dinh phải nghỉ học rồi lập gia đình sớm. Dẫu vậy, Dinh vẫn rất yêu thích việc học.

Sùng Thị Dinh là người dân tộc Mông. Ảnh: NVCC

Năm 2019, tình cờ biết đến lớp học tiếng Anh 3 tháng do một số tình nguyện viên nước ngoài dạy cho người dân địa phương, Dinh quyết định tham gia.

Ban đầu, Dinh đến lớp chỉ đơn giản vì thích. Khi ấy, cô gần như “mù tịt” tiếng Anh và nghĩ rằng mình không chắc có thể học được.

“Lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Anh, mình không hiểu, cũng không thể giao tiếp. Mình cũng ngại phát âm vì sợ nói không chuẩn sẽ xấu hổ”, Dinh nhớ lại.

Được các tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình, Dinh bắt đầu học được những phương pháp đơn giản như mỗi ngày học 10 từ mới, luyện phát âm bằng cách nói đi nói lại nhiều lần.

Sau mỗi buổi học, Dinh cố gắng đưa những từ vựng đã học vào đời sống. Khi hiểu được từ đó dùng trong hoàn cảnh nào, cô dần tự tin hơn khi nói.

Dinh hướng dẫn những người bạn nước ngoài làm món chả nem. Video: NVCC

“Lúc nhỏ, mình luôn có ước mơ được chia sẻ văn hóa truyền thống dân tộc đến với mọi người. Khi ấy, mình muốn trở thành một hướng dẫn viên”, Dinh nhớ lại.

Ngoài ra, Dinh cũng nhận ra rằng Sa Pa có nhiều tiềm năng trong việc phát triển văn hóa du lịch bền vững. Ý nghĩ ấy trở thành động lực thôi thúc Dinh tiếp tục học tiếng Anh.

Một thời gian sau, Dinh thử làm hướng dẫn viên du lịch, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa có cơ hội cải thiện vốn tiếng Anh ít ỏi.

Công việc này đã mở ra cho cô môi trường giao tiếp thực tế. Mỗi ngày, Dinh gặp gỡ du khách nước ngoài, lắng nghe họ nói và cố gắng trả lời. Dinh thường xuyên quan sát cử động miệng của họ để bắt chước, luyện phát âm chuẩn hơn. Nhiều du khách còn kiên nhẫn sửa cho Dinh khi cô phát âm chưa chuẩn. Dần dần, cô có thể giao tiếp trôi chảy với khách nước ngoài.

“Tiếng Anh thực sự có thể thay đổi cuộc đời mình”

Dinh làm hướng dẫn viên khoảng 3-4 tháng thì dịch Covid-19 bùng phát. Du lịch ở Sa Pa gần như “đóng băng”. Để có thu nhập, Dinh phải làm nhiều công việc khác nhau.

Hai năm sau, khi du lịch phục hồi, cô xin làm lễ tân kiêm quản lý tại một homestay. Với Dinh, đây không chỉ là công việc mà còn là cơ hội tiếp tục gặp gỡ du khách nước ngoài và rèn luyện tiếng Anh.

Trong thời gian này, cô học thêm cách đón tiếp khách, quản lý đặt phòng, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành homestay.

Dinh cùng các du khách nước ngoài. Ảnh: NVCC

Sau một năm tích lũy kinh nghiệm, Dinh nghỉ việc để tự kinh doanh du lịch. Với số vốn khoảng 100 triệu đồng, cô dựng một căn nhà sàn nhỏ để bắt đầu làm homestay.

Thời gian đầu, Dinh phải học cách sử dụng máy tính, bán tour online, tự tìm hiểu trên mạng để cải thiện tiếng Anh và cách viết tiếng Anh cho đúng. Mỗi ngày, cô dành khoảng 30 phút đến 1 giờ học những từ mới. Nhờ vậy, vốn từ vựng của Dinh dần tăng lên.

“Đây cũng là giai đoạn mình học được nhiều nhất. Mình chưa từng nghĩ học tiếng Anh có thể thay đổi bản thân cho đến ngày hôm nay, khi đã làm được những điều trước đây chưa từng mơ tới”, Dinh chia sẻ.

Bên cạnh việc giới thiệu cảnh đẹp Sa Pa, Dinh luôn cố gắng truyền tải những câu chuyện văn hóa của người Mông, Dao, Giáy… tới du khách trong từng chuyến đi.

Dinh tạo việc làm cho người dân trong bản. Ảnh: NVCC

Hiện công việc kinh doanh của Dinh đã có lượng khách ổn định, nhiều thời điểm kín phòng. Cô cũng tự mua được ô tô riêng và tạo việc làm cho khoảng 10 người. Phần lớn những người làm việc cùng Dinh đều là phụ nữ.

“Trước đây, ở chỗ mình hay nói con gái không làm được gì, học xong cũng chỉ lấy chồng. Mình muốn cho mọi người thấy con gái cũng có thể làm chủ được kinh tế và tự do làm những gì mình thích”, Dinh nói.

Không chỉ điều hành tour và tạo việc làm cho người dân trong bản, Dinh còn mở một lớp học tiếng Anh nhỏ vào mùa hè để hỗ trợ học sinh vùng cao. Những người làm việc cùng cũng được Dinh dạy tiếng Anh để có thể giao tiếp với du khách.

“Mình mong mọi người hiểu được tầm quan trọng của tiếng Anh và vai trò của nó trong việc hỗ trợ công việc và cuộc sống”, Dinh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Dinh cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ. Song Dinh cho rằng thành quả hôm nay đến từ việc không sợ sai và không bỏ cuộc.

“Khi học tiếng Anh hay bắt đầu làm du lịch, mình cũng làm sai rất nhiều. Nhưng sau tất cả, mình vẫn chăm chỉ học, chăm chỉ làm và trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua”, Dinh chia sẻ.