Khởi tố 9 bị can tại Chi cục Đăng kiểm Long An và các công ty thiết kế tàu thủy

Ngày 24/12, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an TP.HCM đã khởi tố, khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can tại Chi cục Đăng kiểm Long An và các công ty thiết kế tàu thủy.