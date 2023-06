Chọn quán cà phê ôn bài

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6. Đến thời điểm này, nhiều sĩ tử đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời, nhiều thí sinh tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) chọn các quán cà phê để ôn bài, chuẩn bị tinh thần vượt vũ môn.

Nguyễn Hữu Quang Minh (học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) chuẩn bị khá tốt để thi vào Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc Gia Hà Nội, chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Nguyễn Hữu Quang Minh đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm nay

“Giai đoạn này, em tập trung ôn lại lý thuyết, các dạng bài dễ để tránh sai sót. Điều quan trọng lúc này là tâm lý thật thoải mái. Em và nhiều bạn cùng lớp chọn các quán cà phê có không gian yên tĩnh để học, tiện cho việc hỏi han nhau khi gặp khúc mắc”, Minh nói.

Minh cảm thấy tự tin nhất với môn Hóa học vì đó là sở trường của bản thân. Những môn còn lại đã trau chuốt kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi lần này. Quang Minh cho biết, bản thân đã đậu vào ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM bằng hình thức xét học bạ.

Kế bên, cùng lớp với Minh là Bùi Bình Thảo Uyên đang cặm cụi xem lại các dạng đề trong môn Hóa học. Năm nay, Uyên đăng ký thi ngành Công an.

“Sau kỳ thi THPT Quốc gia 1 ngày, em sẽ bay vào TP.HCM để tiếp tục tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ công an. Bản thân em phải cố gắng hơn các bạn, bên cạnh các môn thi yêu cầu, bài thi đánh giá năng lực là tổng hợp nhiều môn, nên em cần ôn tập kỹ lưỡng”, Uyên chia sẻ.

Năm nay, Uyên sẽ đăng ký thi ngành Công an

Từ đầu năm đến nay, Uyên tập trung nhiều trong việc giải đề, học online do các thầy, cô dạy trên mạng xã hội như Facebook, Youtube… Cùng với đó, làm quen các đề thi thử các trường trên cả nước nhằm nắm bắt nhiều dạng đề. Uyên cũng khoe rằng đã đậu xét tuyển học bạ Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sẵn sàng cho kỳ thi

Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam) Đỗ Quang Khôi cho biết, năm nay tỉnh Quảng Nam có 17.197 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia.

“Trong đó, thí sinh chỉ thi tốt nghiệp gồm 134, thí sinh thi tốt nghiệp và xét ĐH, CĐ có 16.460 và 603 thí sinh chỉ thi để xét ĐH, CĐ”, ông Khôi nói.

Cũng theo ông Khôi, năm nay tỉnh có 56 điểm thi với 865 phòng. Mỗi điểm thi bố trí 1 máy tính tại phòng trực của điểm thi và đảm bảo máy tính chỉ được nối mạng internet khi chuyển báo cáo nhanh cho hội đồng thi, phải ghi nhật ký sử dụng máy tính, có sự chứng kiến của Phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất.

Tỉnh Quảng Nam sẽ bố trí 2.860 người là cán bộ lãnh đạo điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi, giám sát, nhân viên… để phục vụ kỳ thi năm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP Đà Nẵng có 13.176 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp có 49 thí sinh; dự thi chỉ để xét tuyển cao đẳng, đại học có 447 thí sinh; dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học có 12.680 thí sinh.

TP Đà Nẵng năm nay có 13.176 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Hồ Giáp

Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để phục vụ cho kỳ thi. Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng thành lập 25 đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp của các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố.

Sau khi khảo sát các điểm thi, đảm bảo các quy định, Sở đã thành lập 29 điểm thi chính thức với 551 phòng thi, 48 phòng chờ, 29 phòng dự phòng và 2 điểm thi dự phòng.

Việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi được bảo đảm an toàn bằng xe tải thùng kín với 3 tuyến. Trong quá trình vận chuyển, đề thi được bảo quản trong thùng tôn có khóa, được niêm phong; thành phần tham gia vận chuyển của mỗi tuyến có 1 cán bộ công an của Công an thành phố làm nhiệm vụ giám sát cùng 1 cán bộ là ủy viên của ban vận chuyển và bàn giao đề thi...

Ông Hà Tấn Thọ - Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT Quảng Ngãi) thông tin, tỉnh Quảng Ngãi có 13.867 đăng ký dự thi THPT.

“Dự kiến số lượng phòng phục vụ kỳ thi tại các điểm thi là 714 phòng, trong đó, phòng thi có 608 phòng, 38 phòng chờ và 68 phòng dự phòng”, ông Thọ nói.

Cùng với đó, 2.222 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi. Sở GD-ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị để tổ chức kỳ thi. Qua kiểm tra, đa số các trường được chọn để đặt điểm thi đảm bảo về cơ sở vật chất: tường rào, bàn ghế, phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, hệ thống điện, quạt, tủ đựng đề thi, bài thi, camera, phòng cháy, chữa cháy, có máy phát điện dự phòng... để phục vụ tổ chức Kỳ thi. Đồng thời yêu cầu một số đơn vị bổ sung các thiết bị, cài đặt lại camera…

Đối với các trường đang xây dựng, sửa chữa phải làm việc với nhà thầu dừng thi công các công trình trước ngày 24/6 để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi.