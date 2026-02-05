Ghi nhận những ngày đầu tháng Chạp, tại các thủ phủ đào nổi tiếng như Nhật Tân, Đan Phượng (Hà Nội), không khí khẩn trương bao trùm các nhà vườn. Khác với vẻ tĩnh lặng thường thấy thời điểm này mọi năm, năm nay hoa đã đua nở rực rỡ.

Tại vườn đào rộng 60ha của ông Công Văn Cường (xã Đan Phượng), khoảng 60% số gốc đã bung nở. Ông Cường cho biết, việc hoa nở là quy luật tự nhiên khó cưỡng, nhưng người trồng lâu năm luôn phải có kịch bản ứng phó.

“Khi hoa đã đến độ thì việc bung nở là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, tôi đã tính toán kỹ lưỡng thời điểm ra hoa, ước chừng trong bao nhiêu ngày nên dù gặp rét hay nắng vẫn kịp đúng dịp Tết”, ông Cường khẳng định.

Năm nhuận cùng thời tiết thất thường, nhiều vườn đào tại Hà Nội đã nở sớm hơn dự tính.

Những bông nở hiện tại được các chủ vườn nhận định đa phần là hoa bói - lứa hoa đầu tiên, nở nhanh và tàn sớm. Đây được coi là đào non, khi khách mang về chơi hoa sẽ không rộ và nhanh tàn. Một cành đào chuẩn Tết phải là lứa hoa sau, bung nở rực rỡ đúng mùng 1, mùng 2.

Đối với những cây có nụ nở quá sớm, nhà vườn buộc phải thuê nhân công để vặt bỏ hoa, giữ lại các nụ khỏe. Chi phí nhân công thời điểm này là không hề rẻ, dao động khoảng 500.000 đồng/người/ngày. Công việc chủ yếu là vặt hoa đã bung, tuyển chọn nụ và điều chỉnh lại chế độ chăm sóc.

"Chất lượng đào còn phụ thuộc độ tuổi cây. Đào tơ chỉ nở rộ một lần rồi tàn, trong khi đào già từ 2 năm tuổi trở lên hoa nở dai, chơi được cả tháng. Do đó, việc vặt bỏ hoa sớm là điều bắt buộc để đảm bảo vụ thu hoạch chính" ông Cường cho biết thêm.

Ngoài việc vặt bỏ hoa, các chủ vườn cũng chủ động cắt bán sớm một phần sản phẩm cho những khách có nhu cầu chơi trước Tết, nhằm giảm áp lực chi phí.

Thị trường đào năm nay còn bị ảnh hưởng rõ nét từ bối cảnh kinh tế chung, buộc các nhà vườn phải điều chỉnh giá bán.

“Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, năm nay chúng tôi không chủ trương giữ giá cao. Chấp nhận bán thấp hơn mọi năm, miễn sao đủ bù chi phí và công sức bỏ ra”, chủ vườn đào tại làng hoa Tây Tựu khẳng định.

Nhà vườn đã phải chi tiền triệu mỗi ngày để kìm hãm vụ mùa.

Giá đào năm nay được các tiểu thương khẳng định là thấp hơn so với mọi năm. Các nhà vườn ưu tiên đẩy hàng nhanh, giải phóng vườn sớm thay vì giữ hàng chờ giá cao.

Ông Toản, chủ vườn đào tại làng đào Nhật Tân cho biết, trung bình giá đào tại vườn nhà ông là 3-5 triệu đồng/cây, loại đặc biệt từ 15 triệu đồng/cây.

Ngoài bán, gia đình ông Toản còn cho thuê. Đây cũng là hình thức được nhiều khách hàng lựa chọn, bởi giá cả rẻ hơn và đi kèm quy trình chăm sóc trọn gói.

Theo đó, chủ vườn chịu trách nhiệm vận chuyển cây đến nơi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để hoa nở đẹp đúng dịp Tết và duy trì độ bền sau Tết. Sau khi kết thúc thời gian thuê, chủ vườn sẽ thu hồi cây để tiếp tục chăm sóc cho mùa sau, giúp khách hàng yên tâm chơi đào mà không phải lo việc giữ gốc, dưỡng cây.

Đào huyền đang được các tiểu thương chào bán với giá dao động từ 1-2 triệu đồng/cây, tuỳ hình dáng và kích thước.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng góp phần khiến lượng khách truyền thống sụt giảm.

“Do sáp nhập các đơn vị hành chính nên nhu cầu thuê từ khối công sở chỉ còn khoảng một phần ba so với năm ngoái”, ông Toản chia sẻ.

Các nhà vườn kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ trong khoảng 10 ngày trước Tết, khi nhu cầu biếu tặng và trang trí nhà cửa tăng cao.

Thực tế, hiện tượng đào nở sớm không còn là cú sốc với người trồng đào lâu năm. Nhờ kỹ thuật tuốt lá, hãm hoa và kinh nghiệm dày dạn, các nhà vườn vẫn tự tin kiểm soát được vụ mùa.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường và kinh tế còn nhiều biến động, việc chủ động điều tiết kỹ thuật và linh hoạt chiến lược giá đang trở thành yếu tố then chốt giúp người trồng đào giữ vững vụ Tết. Dù đối mặt với nhiều rủi ro, sự thích ứng của nhà vườn vẫn góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường hoa xuân năm nay.