Theo mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, trong 119 trường THPT công lập không chuyên, có 9 trường có điểm chuẩn từ 25 trở lên, tức là thí sinh phải đạt trung bình hơn 8,3 điểm/môn trở lên mới đỗ.

Năm nay, Trường THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cao nhất Hà Nội với 26 điểm. Với cách tính điểm xét tuyển là tổng 3 môn thi đều tính hệ số 1, để trúng tuyển các trường này, thí sinh cần đạt trung bình hơn 8,6 điểm/môn.

Xếp sau đó là Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Việt Đức với 25,75 điểm.

Top 10 trường có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 cao nhất Hà Nội như sau:

Năm nay, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ. Thí sinh cũng không còn bị ràng buộc về nguyện vọng đăng ký và khu vực sinh sống. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt là 0,5 và 1 điểm.