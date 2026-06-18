Theo kế hoạch, 9h sáng 19/6, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả theo các địa chỉ sau:

Tra cứu trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp.

Ngoài ra,VietNamNet sẽ cập nhật đường dẫn tra cứu điểm thi ngay sau khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố kết quả. (Tiếp tục cập nhật).

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027.

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Toàn thành phố có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút) và Toán (120 phút). Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp dự thi thêm môn chuyên, môn tích hợp vào chiều 2/6.

Năm học 2026-2027, gần 180 trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM tuyển 117.355 học sinh lớp 10. Ngoài ra, 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp công lập tuyển thêm 16.226 học sinh. Tính chung, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS có cơ hội học tiếp tại các trường công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên đạt khoảng 79%.