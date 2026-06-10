Đúng 10h sáng 10/6, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm thi lớp 10. Như vậy đây là trường công lập đầu tiên ở TPHCM công bố điểm thi lớp 10. Học sinh xem điểm thi trên website của Trường Phổ thông Năng khiếu.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5. Thí sinh dự thi 3 môn không chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và các môn chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Năm học 2026-2027, trường giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh với tổng cộng 595 học sinh tại hai cơ sở.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TPHCM), trường tuyển 7 lớp chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Tổng chỉ tiêu là 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh. Học sinh học 2 buổi/ngày và không tổ chức bán trú.

Tại cơ sở Đông Hòa (nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM), trường tuyển 10 lớp chuyên với tổng chỉ tiêu 350 học sinh. Trong đó, các môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn mỗi môn tuyển 2 lớp; các môn Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học mỗi môn tuyển 1 lớp. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Cơ sở này tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và có bán trú cho học sinh.