Cụm linh vật gồm 3 con ngựa có chiều cao khoảng 8m, dài 10m, được thiết kế trong tư thế phi nước đại hướng ra biển. Các linh vật mang họa tiết đa sắc xanh, đỏ, vàng, nổi bật giữa không gian trung tâm công viên.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, phần khung các linh vật đã cơ bản được hoàn thiện, công nhân đang tiến hành phun sơn, tạo màu và hoàn chỉnh các chi tiết bề mặt. Các tiểu cảnh xung quanh cũng đang được lắp đặt.

Các linh vật được dựng trên kết cấu thép, bên ngoài phủ vật liệu nhựa composite. Bệ cảnh phía dưới được xử lý theo hình sóng cách điệu, gợi liên tưởng đến biển Vũng Tàu và bản sắc đô thị biển.

Hội hoa xuân Vũng Tàu – Bính Ngọ 2026 dự kiến khai mạc vào ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ và kéo dài đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Cụm linh vật ngựa là điểm nhấn chính trong không gian lễ hội năm nay.

Nhiều người dân đến khu vực công viên Bãi Trước bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến cụm linh vật dần lộ diện. Bà Nguyễn Thị Hoa (trú phường Vũng Tàu) thấy vui khi nhìn cụm linh vật ngựa sinh động hướng ra biển, tạo cảm giác rộn ràng không khí Tết.

"Mỗi buổi chiều tôi cùng vài người bạn đều ghé qua đây nhìn ngắm, chờ linh vật được hoàn thiện để vào tham quan, chụp ảnh”, bà Hoa chia sẻ.

Anh Trần Minh Tuấn (trú phường Tam Thắng, TPHCM) chia sẻ: “Tôi thấy mô hình khá lớn, màu sắc nổi bật, phù hợp với không gian biển. Nếu hoàn thiện kịp Tết, chắc chắn đây sẽ là điểm check-in thu hút người dân và du khách”.

Không gian Hội hoa xuân được thiết kế thành hai phần. Phần trung tâm tái hiện hình ảnh đàn ngựa phi nước đại kết hợp yếu tố đại dương, thể hiện tinh thần chuyển động và khát vọng vươn lên trong năm mới.

Khu vực còn lại được trang trí bằng hàng chục nghìn giỏ hoa tươi các loại, kết hợp hệ thống đèn nghệ thuật và đèn lồng treo cao dọc lối đi, tạo không gian tham quan, chụp ảnh cho người dân và du khách.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, 3 linh vật với 3 gam màu khác nhau tượng trưng cho sự đa dạng nguồn lực và sự hội tụ sức mạnh. Tư thế ngựa vươn cao tạo cảm giác chuyển động liên tục, mang ý nghĩa “mã đáo thành công”.

Theo lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, Hội hoa xuân năm nay hướng đến không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị và phục vụ nhu cầu vui xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách dịp Tết.