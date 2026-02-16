• Chủ nhà tuổi Tý: Nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu để xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Sửu: Nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Dần: Nên chọn người tuổi Ngọ, Tuất xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Mão: Nên chọn người tuổi Mùi, Tuất xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Thìn: Nên chọn người tuổi Thân, Dậu xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Tỵ: Nên chọn người tuổi Sửu, Thân, Dậu xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Ngọ: Nên chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Mùi: Nên chọn người tuổi Ngọ xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Thân: Nên chọn người tuổi Thìn, Tỵ xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Dậu: Nên chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Tuất: Nên chọn người tuổi Ngọ, Mão, Dần xông đất là tốt nhất.
• Chủ nhà tuổi Hợi: Nên chọn người tuổi Mão, Mùi, Dần xông đất là tốt nhất.
Căn cứ vào ngũ hành tương sinh, tương khắc mà lựa chọn người tới xông đất đầu năm phù hợp.
Cụ thể:
• Chủ nhà mệnh Kim: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Thổ, Kim.
• Chủ nhà mệnh Mộc: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thủy, Mộc, Hỏa.
• Chủ nhà mệnh Thủy: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Thủy, Mộc.
• Chủ nhà mệnh Hỏa: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Thổ, Hỏa, Mộc.
• Chủ nhà mệnh Thổ: Nên chọn người xông đất thuộc mệnh Kim, Hỏa, Thổ.
Chọn tuổi xông đất, xông nhà theo Thiên can
Lấy Thiên can của tuổi mình so sánh với Thiên can của người có ý định chọn, nếu được can hợp là tốt, ngược lại gặp can phá là không tốt.
Từ năm sinh âm lịch chúng ta xác định được mình là Thiên can nào trong 10 Thiên can như sau:
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 – Canh
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 – Tân
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 – Nhâm
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 – Quý
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 – Giáp
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 – Ất
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 – Bính
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 – Đinh
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 – Mậu
Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 – Kỷ
Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây:
Tuổi Giáp hợp với Kỷ - Ất, kỵ với Canh - Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu.
Tuổi Ất hợp với Canh - Giáp, kỵ với Tân - Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ.
Tuổi Bính hợp với Tân - Đinh, kỵ với Nhâm - Canh. Nhâm phá Bính - Bính phá Canh.
Tuổi Đinh hợp với Nhâm - Bính, kỵ với Quý - Tân. Quý phá Đinh - Đinh phá Tân.
Tuổi Mậu hợp với Quý - Kỷ, kỵ với Giáp – Nhâm. Giáp phá Mậu - Mậu phá Nhâm.
Tuổi Kỷ hợp với Giáp - Mậu, kỵ với Ất - Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý.
Tuổi Canh hợp với Ất - Tân, kỵ với Bính - Giáp. Bính phá Canh - Canh phá Giáp.
Tuổi Tân hợp với Bính - Canh, kỵ với Đinh - Ất. Đinh phá Tân - Tân phá Ất.
Tuổi Nhâm hợp với Đinh - Quý, kỵ với Mậu - Bính. Mậu phá Nhâm - Nhâm phá Bính.
Tuổi Quý hợp với Mậu - Nhâm, kỵ với Kỷ - Đinh. Kỷ phá Quý - Quý phá Đinh.
Chọn tuổi xông đất, xông nhà theo Địa chi:
Có 6 cặp chính xung là:
Tý - Ngọ; Sửu - Mùi; Dần - Thân; Mão - Dậu; Thìn - Tuất ; Tỵ - Hợi
Khi chọn người xông đất, xông nhà nên tránh tuổi chính xung.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm