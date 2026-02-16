Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, có nhiều cách để chọn người xông đất, dựa trên những nguyên lý khác nhau.

Tuy nhiên, do năm nay là năm Bính Ngọ nên gia chủ sẽ không nhờ người có năm sinh âm lịch là 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 xông đất, xông nhà. Lý do là những người này mang thiên can Canh, bị thiên can Bính của năm xung phá.

Ngoài ra, chúng ta cũng không nhờ người tuổi Tý, Mão vì tuổi Tý bị hạn chính xung Thái tuế. Tuổi Tý cũng xung Ngọ, còn tuổi Mão vừa bị hạn Thái tuế vừa bị hạn Tam tai không thể xông nhà, xông công ty, mở hàng, khai trương.

Dưới đây là những tuổi đẹp để xông đất, xông nhà năm Bính Ngọ 2026:

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế