Đối với những người kinh doanh, ngày vía Thần Tài có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là ngày để các gia chủ gửi lời tri ân đến vị thần đã phù hộ, đem đến may mắn, tài lộc cho cả gia đình trong năm cũ, mà còn là dịp gia chủ lấy vía may mắn của Thần Tài để cầu mong năm mới làm ăn thuận lợi, tài vận phát đạt.

Vì vậy, trong ngày vía Thần Tài, những lời chúc may mắn, tài lộc dồi dào, kinh doanh hanh thông sẽ là món quà tinh thần tuyệt vời nhất mà gia chủ dành cho người thân, đối tác, bạn bè của mình.

Ảnh minh họa: Mai Ngân Nguyễn

Dưới đây là những lời chúc ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng hay, ý nghĩa mà mọi người có thể tham khảo:

1. Nhân ngày vía Thần Tài, chúc gia đình bạn phát tài phát lộc, làm ăn thuận lợi, may mắn trọn năm!

2. Thần Tài gõ cửa, chúc bạn một năm sung túc, giàu sang, phú quý, cả năm thịnh vượng!

3. Nhân ngày vía Thần Tài, cầu mong bạn có một năm thuận lợi, mua may bán đắt, các cửa hàng tấn tài tấn lộc, công việc suôn sẻ!

4. Cầu chúc gia chủ ngày vía Thần Tài ăn nên làm ra, tiền vào như nước, mua may bán đắt cả năm!

5. Nhân ngày vía Thần Tài, chúc mọi người tiền vào như nước, tài lộc dồi dào, năm mới sung túc đủ đầy, đếm tiền không xuể, cuộc sống luôn sung túc, thuận lợi và thịnh vượng!

6. Trong ngày Thần Tài, chúc công ty của bạn luôn là chọn lựa hàng đầu của người mua hàng, ngày càng phát triển vững mạnh!

7. Ngày vía Thần Tài, chúc nhà nhà mua may bán đắt, mùa màng bội thu, không phải lo nghĩ nhiều, đếm tiền không xuể!

8. Thần Tài đến rồi, chúc cả nhà sẽ có một ngày vía Thần Tài thật may mắn. Chúc cho năm mới an lành, mua may bán đắt và hạnh phúc trọn năm.

9. Nhân ngày vía Thần Tài, chúc cho bạn một năm mua may bán đắt, làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc và vạn sự như ý.

10. Cầu chúc gia chủ ngày vía Thần Tài ăn nên làm ra, mua may bán đắt, tiền bạc đầy nhà.

11. Chúc bạn ngày vía Thần Tài đón lộc vàng đầy túi, tiền vào như nước, làm ăn hanh thông, vạn sự như ý.

12. Nhân ngày vía Thần Tài, chúc bạn một năm buôn may bán đắt, ký đâu trúng đó, hợp đồng nối tiếp hợp đồng.

13. Chúc bạn được Thần Tài gõ cửa, quý nhân đồng hành, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.

14. Ngày vía Thần Tài, chúc bạn mở cửa gặp may, mở lòng đón lộc, mọi dự định đều sinh lời vượt mong đợi.

15. Kính chúc bạn và gia đình ngày vía Thần Tài an khang, thịnh vượng, tiền tài viên mãn, phúc lộc đủ đầy suốt cả năm.