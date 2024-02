1. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year, you will have a good health and smooth sailing life.

Hãy để những lời chúc sâu lắng này luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Chúc bạn năm tới luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

2. With 2024 fast approaching, we wish you both all the best and a very Happy New Year. May this year bring health, prosperity, and peace to us all.

Năm 2024 đang đến gần, chúng tôi chúc hai bạn những điều tốt đẹp nhất và một năm mới cực kỳ hạnh phúc. Cầu mong cho năm nay mang lại sức khỏe, thịnh vượng, và an bình cho tất cả chúng ta.

Ảnh: Pikist

3. Everything starts with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise.

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới ngập tràn hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng, hứa hẹn.

4. Everything as you wish it to be, milliard events dreamily, working as poetry, life is as glad as music, consider money as garbage, consider argent as straw, loyalty like cooked rice, sharply cinnabar like rice noodle.

Chúc bạn vạn sự như ý, tiền bạc như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thuỷ với cơm, sắc son như phở.

5. Life is not the destination, it’s the journey. May you enjoy each day of your adventure. Happy New Year!

Cuộc sống không phải là một điểm đến, mà là một hành trình. Hãy tận hưởng những điều tuyệt vời qua từng ngày trong chuyến phiêu lưu của mình. Chúc mừng năm mới!

6. Forget the pains, sorrows, and sadness behind. Let us welcome this New Year with big smile. Wish you Happy New Year!

Hãy để những nỗi buồn, niềm đau ở lại phía sau. Chúng ta hãy cùng chào đón một năm mới với thật nhiều nụ cười. Chúc mừng năm mới!

7. May the new chapter of your life be even better than the last. Have a wonderful New Year!

Cầu chúc cho chương mới của cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chương trước. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời!

8. On occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky.

Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc.

9. Happy New Year! I hope all your dreams come true in 2024.

Chúc mừng năm mới! Tôi hy vọng tất cả những giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực vào năm 2024.

10. Happy New Year! 2024 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make your dream come true!

Chúc mừng năm mới! Năm 2024 là sự khởi đầu của một chương mới. Đây là năm của bạn. Hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực đi!

11. Wishing you a Happy New Year, bursting with fulfilling and exciting opportunities. And remember, if opportunity doesn’t knock, build a door!

Chúc bạn một năm mới hạnh phúc, tràn ngập những cơ hội thành công và thú vị. Và hãy nhớ rằng, nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tự tạo một cánh cửa cho mình!

12. I wish you a very happy New Year! I know this past year has been full of challenges so sending all my love and good wishes for better days ahead.

Tôi chúc bạn một năm mới thật hạnh phúc! Tôi biết rằng năm vừa qua có rất nhiều thử thách, vì vậy tôi gửi đến bạn tất cả tình yêu và lời chúc tốt đẹp cho những ngày tuyệt vời hơn phía trước.

13. I hope our New Year celebrations are full of love and laughter. Wishing you all a fun-filled and healthy 2024!

Tôi hy vọng cái Tết của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu và tiếng cười. Chúc bạn một năm 2024 vui vẻ và tràn đầy sức khỏe!

14. May the New Year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

Mong năm mới sẽ đem đến cho bạn hơi ấm của tình yêu, và ánh sáng sẽ dẫn bạn đi trên con đường đến những điều tốt đẹp.

15. I’m so thankful for all the holiday celebrations we’ve shared together in the past. If only I could visit you this year too! Have an amazing time, and I’ll catch up with you in 2024.

Tôi rất biết ơn vì tất cả những dịp Tết mà chúng ta đã cùng nhau trải qua trong quá khứ. Giá như tôi có thể đến thăm bạn trong năm nay! Chúc bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời và tôi sẽ liên lạc với bạn vào năm 2024.