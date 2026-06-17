Môn Ngữ văn: Điểm từ 9 trở lên sẽ không nhiều

Cô Trần Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội), đánh giá đề thi Ngữ văn năm nay thể hiện rõ tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ phân hóa, đề thi khá "an toàn", không quá khó hay đánh đố học sinh. Phần lớn câu hỏi đều quen thuộc về dạng thức nên học sinh có học lực trung bình khá hoàn toàn có thể làm bài.

“Điều này có ưu điểm là giảm căng thẳng thi cử nhưng cũng khiến độ phân hóa chưa thật sự mạnh đối với nhóm học sinh xuất sắc. Những em đạt điểm cao sẽ hơn nhau ở chiều sâu cảm nhận, khả năng lập luận và diễn đạt chứ không nằm ở độ khó của câu hỏi”, cô Xuân nhận định.

Theo dự đoán của cô, phổ điểm môn Ngữ văn nhiều khả năng tập trung quanh mức 7 điểm. Mức 8-8,5 điểm có thể xuất hiện ở những học sinh có kỹ năng làm bài tốt, biết cảm thụ và trình bày rõ ràng. “Tuy nhiên, mức điểm từ 9 trở lên sẽ không nhiều bởi đề mở khiến việc tạo ra một bài viết thực sự xuất sắc là không dễ”, cô nói.

Thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Còn theo thầy Thịnh Văn Hải, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Tô Vĩnh Diện (Hà Nội), đây là đề thi cơ bản, đánh giá đúng năng lực học sinh và vẫn có khả năng phân hóa. Ngữ liệu lựa chọn là một bài thơ hay, không quá dễ, phù hợp với nhận thức, tư duy của học sinh lớp 9.

Thầy dự đoán với đề thi này, học sinh dễ dàng đạt 5-6 điểm. Tuy nhiên, để đạt điểm 7-8 đòi hỏi các em có tư duy và năng lực làm bài tốt.

Môn Toán: Ít bài đạt điểm tuyệt đối

Với môn này, cô Nguyễn Thị Hứa, nhóm trưởng chuyên môn tổ Toán THCS của Trường PTLC Phenikaa (Hà Nội) nhận định đề có độ khó nhỉnh hơn năm 2025 ở một số nội dung, đặc biệt là phần hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề.

Các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, bảo đảm vừa đánh giá được chuẩn kiến thức cơ bản, vừa có khả năng phân loại học sinh khá, giỏi.

Theo cô Hứa, phần hình học tiếp tục là nội dung có khả năng phân loại mạnh nhất. So với năm trước, phần này có mức độ vận dụng và tính liên kết cao hơn, ít gợi mở hơn, qua đó phân loại hiệu quả nhóm học sinh đạt điểm 9-10.

Đánh giá chung, cô Hứa cho rằng học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt 6,5-7,5 điểm. Học sinh khá có thể đạt từ 8 điểm trở lên nếu hoàn thành tốt câu III và phần đầu câu IV. Điểm 9 và điểm 10 phụ thuộc nhiều vào khả năng giải quyết các ý khó của bài hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề.

Nữ giáo viên dự báo phổ điểm môn Toán năm nay tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5-8 điểm và số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối sẽ không nhiều.

Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Cùng quan điểm, cô Lê Thị Hương, Tổ phó chuyên môn tổ Toán - Tin Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), cho rằng đề thi bám sát cấu trúc minh họa và tăng cường các bài toán gắn với thực tiễn.

“Đề thi có tính phân loại. Học sinh không khó để đạt 6-7 điểm. Mức 7,5-8,5 điểm dành cho những em nắm vững kiến thức và có kỹ năng trình bày tốt. Điểm từ 9 trở lên phải những em học rất tốt mới có thể đạt được”, cô Hương chia sẻ.

Môn Tiếng Anh: Số điểm 10 sẽ giảm so với năm trước

Theo đánh giá của Hệ thống Giáo dục Hocmai, đề thi Tiếng Anh năm nay có độ phân hóa hơn hẳn so với năm trước, đặc biệt ở các câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng, cụm động từ và cụm từ cố định.

Đề thi không đánh đố nhưng yêu cầu thí sinh phải đọc kỹ ngữ cảnh, nắm chắc cấu trúc ngữ pháp và có vốn từ vựng phong phú mới có thể làm tốt.

Với đề thi này, đơn vị dự đoán số lượng thí sinh đạt mức 8-9 điểm vẫn khá nhiều, song số bài thi đạt điểm 10 có thể giảm so với năm trước.

Trong khi đó, cô Phạm Lan Anh, Tổ trưởng tổ Tiếng Anh THCS Trường PTLC Phenikaa, cũng nhận định phổ điểm chủ yếu sẽ tập trung trong khoảng 6,5-7,5 điểm. Theo cô, số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên có thể giảm nhẹ so với năm 2025.

Điểm trên 9 vẫn xuất hiện nhưng đòi hỏi học sinh có khả năng đọc hiểu tốt và hạn chế tối đa sai sót ở các câu vận dụng. Điểm 10 sẽ không nhiều do học sinh dễ mất điểm ở các câu hỏi suy luận, từ vựng ngữ cảnh và bài tập liên kết văn bản.