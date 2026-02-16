Mở hàng đầu năm là một trong những phong tục quan trọng trong văn hóa kinh doanh của người Việt.

Theo quan niệm dân gian, ngày đầu tiên mở cửa buôn bán có ảnh hưởng lớn đến tài lộc và thành công trong suốt cả năm. Vì vậy, việc chọn ngày đẹp để mở hàng đầu năm mới được tin rằng có thể mang lại thuận lợi cho gia chủ, giúp buôn may bán đắt.

Việc chọn ngày mở hàng, khai trương đầu năm mới luôn được những người kinh doanh, buôn bán đặc biệt chú trọng. Ảnh: Hoàng Hà

Theo quan niệm của người Việt, ngày mở hàng, khai trương có thể thực hiện từ mùng 1 đến mùng 10 Tết (tức từ ngày 17/2 đến ngày 26/2/2026 dương lịch).

Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, trong dịp tết Bính Ngọ 2026, cả 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết đều có thể mở hàng.

Trong đó, ngày mùng 3 (Giáp Tý) được xem là ngày mở hàng tốt nhất.

Vị chuyên gia cũng gợi ý, ngày mùng 1, gia chủ có thể mở hàng vào các khung giờ đẹp là: 3h – 5h (giờ Dần) hoặc 9h – 11h (giờ Tỵ).

Ngày mùng 2, thời gian mở hàng tốt nhất là 7h – 9h (giờ Thìn) hoặc 11h – 13h (giờ Ngọ).

Còn mùng 3, các khung giờ từ 5h- 7h (giờ Mão), 11h – 13h (giờ Ngọ), 15h – 17h (giờ Thân) đều tốt, phù hợp cho hoạt động mở hàng, khai trương.

Chuyên gia Phạm Đình Hải cũng gợi ý, trong khoảng từ mùng 4 đến mùng 10 Tết, gia chủ có thể mở hàng vào ngày mùng 6. Đây là ngày tốt, phù hợp để làm các công việc như xuất hành, khai trương, mở hàng, treo biển, động thổ, thả nuôi động vật, đổ móng…

Trong đó, khung giờ tốt nhất là 5h – 7h (giờ Mão) và 11h – 13h (giờ Ngọ).

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể mở hàng đầu năm vào mùng 10 Tết và chọn khung giờ đẹp là 5h – 7h (giờ Mão) hoặc 15h – 17h (giờ Thân).

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm