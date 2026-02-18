Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.

Để lễ cúng đầy đủ ý nghĩa, gia chủ có thể tham khảo bài văn khấn gia tiên ngày mùng 3 tết Nguyên đán theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin:

Văn khấn mùng 3 tết Bính Ngọ 2026 theo Văn khấn Nôm

Gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn mùng 3 tết Nguyên đán theo sách "Văn khấn Nôm" của Thượng toạ Thích Viên Thành do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần

Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần

Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh

Hôm nay là ngày mùng 3, tháng Giêng, năm Bính Ngọ 2026.

Chúng con là:... tuổi:…

Hiện cư ngụ tại:…

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)