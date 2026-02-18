Lễ hóa vàng ngày tết Nguyên đán gắn liền với các giá trị văn hóa, thể hiện niềm tin vào sự kết nối giữa thế giới hiện tại và thế giới tâm linh của người Việt Nam.

Khi thực hiện nghi thức này, các gia đình cần có bài văn khấn phù hợp. Dưới đây là bài văn khấn hóa vàng tết Bính Ngọ 2026 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin:

Ảnh minh hoạ

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày... tháng… năm Bính Ngọ.

Chúng con là... tuổi...

Hiện cư ngụ tại...

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)