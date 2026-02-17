Văn khấn tại ban Thần tài

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc Đức tôn thần.

Con kính lạy ngài Tiền, Hậu địa chủ Tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là:... Sinh niên:...

Cửa hàng tại:...

Hôm nay tân niên xuân tiết, tín chủ con chọn được ngày lành, tháng tốt khai trương năm Bính Ngọ. Tín chủ con thành tâm sửa biện hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà, quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Đại vương Sở vương hành khiển, Hỏa tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, các ngài đương niên thiên quan.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc Đức chính thần.

Con kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Khấu xin Thành hoàng bản địa, Thổ địa – Thần tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái. Xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ, việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các ngài bỏ qua đại xá cho chúng con.

Cẩn xin chư vị Thần tài, Thổ địa phù hộ độ trì cho con trong thời gian tới được cư địa an bình, gia môn hưng vượng, vận đáo hanh thông, an định, công thành danh toại, kinh thương hữu đa khách hàng, doanh số tăng trưởng phát triển thịnh vượng, tài lộc dồi dào, bách sự như ý, sở nguyện tòng tâm.

Con xin Thành hoàng Bản địa, Thổ địa – Thần tài, ông chủ gia, bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị tiền chủ, hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc. Người trần không gây khó dễ, người âm không gây chuyện.

Nay con xin phép được khai trương buôn bán trong mùng... Tết năm Bính Ngọ.

Cẩn mong các quan thần linh, Thổ địa, Thần tài minh chứng cho tấm lòng thành.

Phù hộ độ trì cho chúng con mở hàng được hanh thông thuận lợi. Cho chúng con kinh doanh phát triển thịnh vượng, đầu xuôi đuôi lọt cho cả năm được cát lành may mắn.

Không dám buôn gian bán lận, chỉ mong thật tâm mà nên sự thuận, hiền lành mà được khách hàng chân thành ủng hộ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, chắp tay cầu nguyện, âm dương chưa tỏ tường, nếu có gì thiếu sót kính cẩn xin các ngài đại xá cho.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)