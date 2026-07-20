Chiều 21/10/1946, sau chuyến đi dài ngày tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội. Hai ngày sau, Người đến thăm Trường Huấn luyện Công an tại số 15 Trần Bình Trọng.

Chuyến thăm không được báo trước. Chỉ những người đang lưu trú tại trường được trực tiếp đón Bác. Tổng Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản đưa Người đi xem nơi ở, phòng học, phòng ăn và khu sinh hoạt của cán bộ, học viên. Ngôi trường mới thành lập, điều kiện còn đơn sơ, nhưng đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo những cán bộ trực tiếp bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Sau khi thăm hỏi, Bác động viên thầy và trò, căn dặn cán bộ, học viên phải nỗ lực phấn đấu học tập tốt để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng. Hai ngày sau, Người gửi tặng nhà trường một bức chân dung có chữ ký cùng lời đề:

“Nỗ lực học tập, tặng trường cán bộ công an viên”.

Đó là lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ngôi trường đào tạo cán bộ công an. Trong những năm sau đó, qua các bước chuyển từ bảo vệ chính quyền non trẻ sang kháng chiến, xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, Bác còn nhiều lần trở lại.

Mỗi chuyến thăm diễn ra trong một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điều Người quan tâm trước hết vẫn là con người — những cán bộ đang học tập, rèn luyện để bước vào trận tuyến bảo vệ an ninh. Qua những lần gặp gỡ ấy, Bác từng bước đặt ra những yêu cầu căn bản đối với người cán bộ công an cách mạng: nỗ lực học tập, tuyệt đối trung thành, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, giữ nghiêm kỷ luật, có phương pháp công tác đúng và biết gần dân, dựa vào dân.

Những chuyến thăm ấy vì thế không chỉ là những kỷ niệm đặc biệt của một nhà trường. Từ “giảng đường” này, lời dạy của Bác đã theo nhiều thế hệ cán bộ bước vào cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Vì sao, giữa muôn vàn công việc hệ trọng của đất nước, Bác Hồ vẫn nhiều lần dành thời gian đến nơi đào tạo cán bộ công an? Những lời Người căn dặn đã góp phần rèn nên phẩm chất, bản lĩnh của người cán bộ An ninh cách mạng như thế nào?