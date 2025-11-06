Lời tòa soạn: Trong bối cảnh mới, tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, đặt ra những thách thức chưa từng có. Cuộc chiến vì bình yên đòi hỏi ở người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ lòng dũng cảm, mà còn là trí tuệ sắc bén, tư duy chiến lược và bản lĩnh thép. Loạt bài về các đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là sự tri ân của VietNamNet, khắc họa chân dung những tập thể xuất sắc. Họ chính là những "quả đấm thép" đang ngày đêm sáng tạo, chiến đấu vì sự bình yên của nhân dân.

Được ví như “quả đấm thép” của Công an Hà Tĩnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ nhiều vũ khí và phương tiện gây án, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Đặc biệt, công tác đấu tranh của Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh không chỉ “bó hẹp” trong tỉnh mà còn phối hợp hiệu quả với các đơn vị nước bạn. Những chiến công này đã tạo tiếng vang, được lãnh đạo các cấp biểu dương và nhân dân ghi nhận. Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung điều tra, làm rõ hàng nghìn đối tượng, triệt phá hàng trăm ổ nhóm tệ nạn xã hội.

Đơn vị cũng tổ chức truy bắt hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh và công an cấp huyện mở hàng trăm đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hoạt động lưu manh, chuyên nghiệp, nguy hiểm và các đối tượng có tiền án, tiền sự, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Một trong những chiến công hiển hách của CSHS Hà Tĩnh là lập chuyên án, bắt giữ hàng trăm đối tượng lừa đảo tại đặc khu Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Manh mối từ những lá đơn cầu cứu

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2024, khi hàng chục người dân Hà Tĩnh gửi đơn cầu cứu Phòng CSHS về việc con em mình bị lừa bán sang Lào, Campuchia, Philippines… với lời hứa việc nhẹ lương cao. Khi tới nơi, nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động, ép tham gia lừa đảo và bị giam giữ trong các sào huyệt tội phạm xuyên quốc gia.

Nhận đơn trình báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng CSHS lập chuyên án 0524M. Tổ công tác bí mật khảo sát tuyến đường di chuyển dài hơn 1.300km từ Cửa khẩu Cầu Treo đến tỉnh Bò Kẹo (Lào).

Sau gần 1 tháng triển khai quyết liệt, đến cuối tháng 5/2024, tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát mua bán người Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây.

Bốn đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Quan trọng nhất, lực lượng chức năng đã giải cứu, đưa 36 người Việt Nam về nước an toàn.

Đặc khu kinh tế thuộc tỉnh Bò Kẹo - nơi các ổ nhóm lừa đảo hoạt động.

Trận đánh rúng động Tam Giác Vàng

Chiến công của Chuyên án 0524M chưa phải là trận đánh lớn nhất. Chỉ hơn 2 tháng sau chuyên án 0524M, một chiến dịch quy mô và kịch tính hơn được CSHS Hà Tĩnh triển khai ngay tại "thủ phủ" sầm uất của tội phạm lừa đảo.

Tuần đầu tháng 8/2024, Ban chuyên án Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục chiến dịch, với mục tiêu là Đặc khu Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Đây là một hành trình đầy hiểm nguy. Theo lời kể của các trinh sát, rạng sáng 31/7, bất chấp mưa dày đặc, hàng trăm chiến sĩ quả cảm lên đường. Họ vượt quãng đường hơn 600km từ Hà Tĩnh đến thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Di lý các đối tượng lừa đảo.

Từ Viêng Chăn, do đường bộ tê liệt vì mưa lũ, Ban chuyên án phải tiếp tục di chuyển bằng tàu cao tốc đến ga Boten. Thử thách lớn nhất là toàn bộ vũ khí, công cụ hỗ trợ bị kiểm soát nghiêm ngặt, không được phép mang theo, đồng nghĩa nguy cơ lộ bí mật rất cao. Các cán bộ, chiến sĩ phải phân tán lực lượng ra nhiều toa tàu.

"Đêm đó, không ai ngủ ngon. Càng đến gần sào huyệt của tổ chức lừa đảo, cảm giác căng thẳng, hồi hộp càng tăng lên", một thành viên tham gia phá án kể lại.

Đúng 3 giờ sáng 2/8, lệnh tấn công vang lên. Các trinh sát chia 3 tổ (chốt chặn, đột kích, hỗ trợ kỹ thuật) thần tốc đột kích 13 tầng tòa nhà. Đối tượng hoảng loạn tháo chạy, tiêu hủy tang vật. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá cửa, đu dây từ trên cao đột nhập. Hàng loạt thiết bị bay không người lái được triển khai, phát hiện nhiều đối tượng lẩn trốn ở ban công, thậm chí treo mình di chuyển giữa các tòa nhà.

Sau hơn 4 giờ vây ráp căng thẳng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng.

Đường sạt lở khiến việc di lý các đối tượng lừa đảo bị gián đoạn.

Sáng 3/8, đoàn xe rời Đặc khu Tam Giác Vàng đưa 155 nghi phạm về Viêng Chăn. Nhưng chỉ một tiếng sau, đoàn xe bị chặn đứng bởi một quả đồi sạt lở. Hàng nghìn mét khối đất đá chắn ngang tuyến đường độc đạo.

Trong tình thế căng thẳng, đối mặt nguy cơ mắc kẹt giữa rừng, toàn bộ đoàn phải quay lại tỉnh Bò Kẹo. Vấn đề quản lý nghi phạm càng thêm cam go.

Sáng hôm sau (4/8), ngay khi tuyến đường được thông, đoàn lập tức di chuyển về ga tàu Bonten. Ban chuyên án phải thuê hẳn hai khoang tàu ở phía cuối. Đến ngày 7/8, đoàn xe ô tô nối đuôi nhau đưa 155 nghi phạm trở về trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh an toàn.

Cơ quan điều tra cho biết, đường dây này đã lừa hàng chục nghìn bị hại ở Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Thành công chuyên án đã gây tiếng vang quốc tế, khiến Công an các nước Lào, Philippines, Campuchia, Trung Quốc... đồng loạt ra quân truy quét tội phạm tương tự.

'Quả đấm thép' – Khắc tinh của các đường dây tội phạm nghìn tỷ

Những chiến công xuyên quốc gia vang dội trên chỉ là phần nổi bật nhất, khẳng định vị thế Anh hùng của Phòng CSHS, Công an tỉnh Hà Tĩnh. Trải qua 33 năm xây dựng, đơn vị này thực sự được ví như “quả đấm thép” chủ lực của Công an tỉnh.

Trong vòng hơn 10 năm qua (từ 2014 đến nay), Phòng CSHS luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cảnh sát di lý đối tượng trong đường dây lừa đảo hàng nghìn bị hại người Việt Nam.

Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến 2024, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp điều tra, khám phá thành công 134 chuyên án; bắt giữ 1.768 đối tượng. Tang vật thu giữ đã cho thấy mức độ đối đầu khốc liệt: 546 khẩu súng các loại (gồm súng quân dụng, súng săn, súng tự chế), 36.632 viên đạn, 98 xe ô tô và hơn 2.000 điện thoại di động.

Đơn vị đã chứng minh bản lĩnh khi đối đầu tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu "xã hội đen", triệt xóa 6 băng nhóm "tín dụng đen" (104 đối tượng) liên quan đến các hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”, “giết người”.

Không chỉ vậy, Phòng CSHS còn là khắc tinh của tội phạm công nghệ cao, phá những chuyên án "nghìn tỷ".

Nổi bật là chuyên án bắt giữ đường dây lừa đảo hơn 3.000 nạn nhân qua mạng xã hội (do Lê Huy Nhật cầm đầu). Để triệt xóa tận gốc đường dây này, lính hình sự Hà Tĩnh đã tỏa quân đến Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng và TPHCM và truy tố 110 bị can, đồng thời làm rõ hành vi thực hiện hơn 20.000 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Cùng thời điểm, CSHS Hà Tĩnh triệt xóa ổ nhóm lừa đảo tuyển cộng tác viên bán bản vẽ (do Lê Bá Hải cầm đầu), lừa đảo hơn 5.000 người, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh tội phạm lừa đảo, CSHS Hà Tĩnh liên tiếp bóc gỡ các đường dây đánh bạc trên không gian mạng quy mô lớn. Có thể kể đến là chiến công bóc gỡ 2 đường dây đánh bạc trực tuyến do Lê Cảnh Bảo điều hành, với lượng tiền giao dịch tại thời điểm bị bắt lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Những chiến công đặc biệt xuất sắc, từ trận đánh xuyên quốc gia đến các chuyên án công nghệ cao nghìn tỷ, đã chứng minh bản lĩnh và trí tuệ của người lính CSHS Hà Tĩnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

