Trưa 16/2 (29 Tết), nhiều tiểu thương chợ hoa dọc vỉa hè Công viên Gia Định đồng loạt treo bảng giảm giá sâu để kịp trả mặt bằng trước 12h.

Một quầy mai chuyển sang bán đồng giá 250.000 đồng cây lớn, mini 50.000 đồng mỗi chậu, giảm 50-70% so với giá trước đó. Các loại hoa, kiểng như quất, cúc, hướng dương, hoa mào gà… cũng được điều chỉnh mạnh tay để kích cầu.

Tiểu thương liên tục rao bán quất lớn đồng giá 100.000 đồng. Không khí mua bán nhộn nhịp trong giờ chót.

Tại một gian bán đào, nhiều cây từng được chào khoảng 1 triệu đồng nay hạ còn 350.000 đồng. Anh Nguyễn Ngọc Nam (phường Trung Mỹ Tây) cho biết, năm nay nhập 600 chậu đào từ Hà Nội, bán từ 22 tháng Chạp. Đến trưa 29 Tết, còn khoảng 30 chậu, anh quyết định “xổ” giá để kịp thu dọn. “Hoa nở sớm nhưng nhìn chung vẫn bán được. Ngày cuối nhiều người khó khăn mới đi mua nên tôi cũng hoan hỉ giảm thêm”, anh nói.

Sau một hồi lựa kỹ, anh Nhật Minh (phường Gia Định) mua chậu đào giá 250.000 đồng. Theo anh, mua ngày cuối giá mềm hơn, lại có thể chọn cây còn nhiều nụ để kịp nở Tết.

Hoa cúc vạn thọ được nhiều người lựa chọn, với giá dao động 150.000 - 250.000 đồng/cặp, tùy loại và kích cỡ.

Ông Lê Văn Công cùng anh em đưa ba xe tải 8 tấn chở quất, vạn thọ, cúc mâm xôi từ Chợ Lách lên TP HCM tiêu thụ. Đến trưa 29 Tết, số hoa gần như bán hết, chỉ còn hơn chục chậu nên ông tranh thủ hạ giá bán nốt để về quê. “Sức mua năm nay ổn định, giá không biến động nhiều. Bán xong sớm cũng nhẹ gánh, kịp về chuẩn bị Tết”, ông chia sẻ.

Một số chủ vườn không tiêu thụ hết mai cỡ lớn chọn cách thuê xe chở về chăm sóc lại cho vụ sau. Theo họ, nếu tiếp tục dưỡng, cắt tỉa đúng kỹ thuật, cây vẫn có thể phục hồi và ra nụ đẹp vào năm tới, hạn chế thua lỗ so với bán tháo.

Tuy nhiên, không ít cây đào, cúc hư hỏng, rụng hoa, mất nụ bị bỏ lại do không thể tiêu thụ, tiểu thương chỉ giữ chậu để tái sử dụng.

Gần 12h, khi ban tổ chức phát thông báo đóng cửa, nhiều người vội vã thu dọn, chuyển hàng ra vỉa hè hoặc cố nán lại bán thêm đến chiều.