Cụ thể, 3 môn ở tổ hợp khối A của Nguyễn Khắc Công gồm Toán, Vật lý, Hóa học ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đều đạt điểm 10.

Với kết quả này, Công là 1 trong 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 của năm nay, 4 thí sinh còn lại cùng là thủ khoa khối B.

Nguyễn Khắc Công (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh) trở thành thủ khoa khối A năm 2025 với tổng điểm 30. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet sáng 1/7, Công cho hay em rất vui và bất ngờ khi trở thành thủ khoa toàn quốc.

“Thực sự sau khi đi thi về, em có so đáp án và cũng tính được khả năng mình được 30 điểm rồi, song không hề nghĩ đến việc trở thành thủ khoa của cả nước”, Công nói. Ngay sau khi biết kết quả, Công báo tin vui cho gia đình và bạn bè.

Nói về bí quyết học tập, nam sinh cho hay, trước tiên cần học chắc kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa. “Trong sách giáo khoa có rất nhiều kiến thức hay, thậm chí trong quá trình dạy do giới hạn thời gian, các thầy cô có thể chưa kịp đề cập hết”, Công nói.

Do đó, ngoài việc học và lĩnh hội kiến thức trên lớp, về nhà, Công dành thời gian tự đọc thêm. “Rất nhiều phần kiến thức mà chỉ đến khi đi thi hoặc làm bài kiểm tra bị sai mấy lần, em mới nhận ra chúng có sẵn trong sách, chỉ có điều mình chưa chịu mày mò, đọc kỹ”, Công chia sẻ kinh nghiệm.

Ngoài việc học bộ sách giáo khoa được học trên lớp, Công cũng dành thời gian lên mạng tìm đọc các bộ sách giáo khoa khác.

Nam sinh cho rằng, việc chủ động tự học, tìm hiểu thêm kiến thức đóng vai trò rất quan trọng. “Bởi chỉ mình mới biết bản thân sai ở đâu và cần bổ sung kiến thức ở đó”, nam sinh nói.

Theo Công, ngoài kiến thức, tâm lý phòng thi rất quan trọng. Nam sinh cho biết việc đạt điểm cao trong kỳ thi Đánh giá năng lực trước đó giúp em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế thoải mái hơn.

Ở giai đoạn gần thi, mỗi ngày, nam sinh luyện một đề mỗi môn, chú trọng đến các lỗi sai của bản thân để củng cố kiến thức.

Thông thường, mỗi tối, Công kết thúc việc học vào khoảng 11h. Nam sinh cho rằng việc học hiệu quả không tỷ lệ thuận với chuyện thức quá khuya.

Thủ khoa khối A năm 2026 Nguyễn Khắc Công và mẹ. Ảnh: NVCC

Ngoài việc học, nam sinh có niềm đam mê với vẽ tranh. Công cũng rất yêu thiên nhiên, thích trồng và chăm chút cây cảnh. Nam sinh cho hay em trồng rất nhiều loại cây ở nhà và coi đó như một cách thư giãn ngoài việc học.

Cậu học trò "không bao giờ giấu dốt"

Là người trực tiếp giảng dạy môn Vật lý cho Nguyễn Khắc Công từ năm lớp 10, thầy Đàm Hương Bảo, giáo viên Trường THPT Tân Yên số 1, cho biết điều khiến thầy yên tâm nhất ở cậu học trò là tinh thần tự học và sự cầu thị trong học tập.

Theo thầy, Công luôn hoàn thành đầy đủ bài tập được giao, chủ động nhắn tin hỏi thầy cô ngay khi gặp phần kiến thức chưa hiểu và kiên trì tìm lời giải đến cùng. Em không ngại đặt câu hỏi hay thừa nhận những điều mình chưa biết.

Công (áo đỏ) chụp ảnh cùng thầy giáo và các bạn. Ảnh: NVCC

Thầy Bảo cho biết, suốt ba năm THPT, Công là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường và từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn này. Dù học đều cả ba môn Toán, Vật lý và Hóa học, nam sinh nổi trội nhất ở môn Vật lý nên được chọn vào đội tuyển.

Trong đội tuyển Vật lý, Công cũng là học sinh được thầy cô đặt nhiều kỳ vọng nhờ nền tảng kiến thức vững và thái độ học tập nghiêm túc.

Sinh ra trong gia đình làm nông ở khu vực đồi núi của tỉnh Bắc Ninh, Công lớn lên trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Với kết quả đạt điểm tuyệt đối 30/30, Công dự kiến đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội để theo đuổi lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật.

Đánh giá về cậu học trò, thầy Đàm Hương Bảo tin tưởng Công sẽ còn tiến xa trên con đường học tập. Theo thầy, với sự chăm chỉ, tinh thần cầu thị cùng môi trường đào tạo phù hợp, nam sinh sẽ có nhiều cơ hội phát huy năng lực và theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích.

Theo thầy Bảo, không chỉ Công, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhiều học sinh trong lớp cũng đạt kết quả rất cao với mức điểm 28 và 29. Riêng Công là học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối.