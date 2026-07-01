Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có 4 thí sinh cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30, trở thành đồng thủ khoa toàn quốc. Trong đó, TPHCM có 3 thủ khoa, còn lại 1 thí sinh đến từ Đắk Lắk.

Trong số 3 thủ khoa khối B00 đến từ TPHCM, có 2 em cùng học tại một trường tư thục, cùng nuôi ước mơ khoác áo blouse trắng và đăng ký xét tuyển ngành Y đa khoa của Đại học Y Dược TPHCM. Đó là Nguyễn Lê Yến Nhi (lớp 12B4) và Đinh Ngọc Hải Lam (lớp 12B2), học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM).

Nguyễn Lê Yến Nhi, lớp 12B4 (bên trái), và Đinh Ngọc Hải Lam, lớp 12B2, là 2 trong số 4 thủ khoa khối B00 đạt điểm tuyệt đối 30/30 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Yến Nhi gần như không tin vào mắt mình. Nữ sinh cho biết em chỉ kỳ vọng làm bài tốt, còn việc đạt trọn vẹn 30 điểm là điều chưa từng nghĩ tới.

Bố mẹ của Yến Nhi đều là giáo viên THCS. Ngay khi biết điểm thi, người đầu tiên em gọi điện báo tin là bố mẹ - những người luôn âm thầm đồng hành với con gái.

Trong hai năm đầu THPT, Yến Nhi học tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Gia Lai) theo tổ hợp Toán - Lý. Đến lớp 12, Nhi quyết định rời gia đình, chuyển vào TPHCM học nội trú và đổi sang tổ hợp Toán - Hóa - Sinh để tập trung hiện thực hóa mục tiêu trở thành bác sĩ.

"Đó là quyết định khá mạo hiểm nhưng em muốn thử sức để theo đuổi ước mơ của mình", Yến Nhi chia sẻ.

Sống xa gia đình, nữ sinh phải tự lập hoàn toàn trong học tập và sinh hoạt. Lịch học bắt đầu từ 6h sáng đến 11h30, buổi chiều tiếp tục từ 13h đến 16h45, buổi tối tự học đến khoảng 21-22h. Tuy nhiên, theo Yến Nhi, thành công không đến từ việc học quá nhiều mà từ việc học đúng cách. Nhi luôn ưu tiên nắm thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa, sau đó mới luyện đề để làm quen dạng bài và rèn kỹ năng.

Sau khi đạt điểm tuyệt đối, Nhi sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Dược TPHCM.

Trong khi đó, Đinh Ngọc Hải Lam gắn bó với Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông từ lớp 10. Phương pháp học của nữ sinh là nắm chắc lý thuyết trong sách giáo khoa trước khi mở rộng sang các dạng bài nâng cao. Theo Hải Lam, nền tảng kiến thức vững là yếu tố quyết định để xử lý tốt những câu hỏi khó.

Sau kỳ thi, Hải Lam cũng dự kiến đăng ký xét tuyển ngành Y đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM với mong muốn trở thành bác sĩ.