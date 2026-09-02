Màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút khiến người dân thích thú. Những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở trong tiếng vỗ tay, reo hò. Nhiều gia đình, bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.