Ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời TPHCM mừng Quốc khánh 2/9

Đúng 21h tối 2/9, pháo hoa đồng loạt được bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và tầm thấp tại tòa nhà Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn).