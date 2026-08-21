Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hôm nay thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 5 địa điểm, diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.

Các trận địa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm vào tối 2/9

Tại trung tâm Thủ đô, phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện trong hai ngày 1 và 2/9. Sự kiện diễn ra tại vườn hoa đền Bà Kiệu, phía trước tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày 2/9, các chương trình nghệ thuật đồng loạt được tổ chức tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và vườn hoa Lạc Long Quân.

Chuỗi hoạt động cũng được mở rộng tới các xã xa trung tâm. Ngày 31/8, các xã Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên tổ chức chương trình nghệ thuật do những nhà hát thuộc thành phố thực hiện.

Xã Phúc Sơn tổ chức chương trình của Nhà hát Kịch Hà Nội vào ngày 2/9. Trước đó, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội biểu diễn phục vụ người dân xã Hòa Lạc vào ngày 28/8.

Dịp này, một số chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội được tổ chức theo hình thức bán vé.

Ngày 26/8, Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành” tại rạp Đại Nam, số 89 Phố Huế.

Ngày 29/8, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long giới thiệu chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại số 31-33 Lương Văn Can. Cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở “Người con gái Hà thành” tại rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức giao lưu với nhân chứng lịch sử

Trong tháng 8 và đầu tháng 9, Hà Nội dự kiến tổ chức khoảng 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm. Thành phố cũng bố trí 20 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng và rạp 2/9 ở phường Sơn Tây.

Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” diễn ra từ ngày 28/8 đến 6/9 tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng. Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu, tổ chức trưng bày sách, báo phục vụ bạn đọc.

Từ ngày 26/8 đến 15/9, hai không gian giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại được mở tại số 45 và 61 Tràng Tiền.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 26 đến 30/8 diễn ra nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, lễ hội văn hóa đọc, trải nghiệm tại các gian hàng và khám phá di sản.

Du khách cũng có thể tham gia hoạt động “Đưa nghề ra phố”, tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh”, workshop “Đối thoại sơn mài” cùng các triển lãm lấy cảm hứng từ di sản.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức giao lưu với nhân chứng lịch sử, biểu diễn hoạt cảnh và trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”. Hai trưng bày “Bút thép, lòng son” và “Vùng ký ức” tiếp tục phục vụ khách tham quan.

Bảo tàng Hà Nội duy trì triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm đến ngày 29/8; đồng thời tổ chức tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” và các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.