Sáng 2/9, các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM có mặt từ sớm, khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị tại trận địa pháo hoa, sẵn sàng cho màn trình diễn chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Theo ghi nhận của VietNamNet tại trận địa pháo hoa đầu cầu Thủ Thiêm (phường An Khánh), công tác chuẩn bị diễn ra khẩn trương, tấp nập nhằm hoàn tất mọi khâu trước giờ khai hỏa, sẵn sàng thắp sáng bầu trời TPHCM.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp nhịp nhàng, triển khai các công đoạn chuẩn bị cho màn pháo hoa.

Nhằm bảo đảm màn pháo hoa được bắn đồng bộ, chính xác và đạt hiệu ứng đẹp nhất, năm nay trận địa sử dụng công nghệ bắn tự động thay cho phương pháp bắn thủ công như trước đây. Chỉ với một nút bấm, toàn bộ hệ thống sẽ khai hỏa theo chương trình được lập trình sẵn, giúp hạn chế sai sót trong quá trình trình diễn.

Từng quả pháo và ống pháo đều được dán nhãn, đánh số thứ tự cẩn thận nhằm bảo đảm quá trình khai hỏa diễn ra đồng bộ, chính xác và tạo hiệu ứng đẹp mắt nhất.

Bên cạnh đó, phương án ứng phó với thời tiết cũng đã được chuẩn bị từ trước. Các dàn pháo tầm thấp được bọc chống mưa bằng hơn ba lớp giấy bóng. Trong trường hợp mưa lớn, pháo vẫn có thể khai hỏa bình thường, tuy nhiên hiệu ứng ánh sáng của pháo tầm cao có thể bị giảm do hơi ẩm, trong khi các hiệu ứng hỏa thuật vẫn có thể quan sát rõ.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng (Trưởng ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết, các khâu chuẩn bị kỹ thuật dự kiến hoàn tất trước 16h ngày 2/9. Điểm nhấn màn trình diễn là hiệu ứng tạo hình “cây tre” xuất hiện ở phút đầu và cuối chương trình.

Trận địa pháo hoa Thủ Thiêm là điểm bắn trọng điểm với 1.200 quả pháo tầm cao, 60 dàn pháo tầm thấp, 40 dàn hỏa thuật cùng gần 500 ống đơn tạo hiệu ứng, kết nối các mạch hỏa thuật. Trong khi đó, trận địa tại tòa nhà Marina được bố trí 90 dàn pháo tầm thấp, 60 dàn hỏa thuật và 12.540 ống hỏa thuật. Các điểm bắn tầm cao tại Bình Dương và Vũng Tàu có quy mô nhỏ hơn, với 500 quả pháo tầm cao và 60 dàn pháo tầm thấp.