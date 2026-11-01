Tối 24/11, hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn để chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đúng 21h, những chùm pháo hoa rực rỡ liên tiếp bung nở trên bầu trời TPHCM, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).