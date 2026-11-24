Giới trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như thắt lá dừa, vẽ heo đất, làm quạt giấy tại Bảo tàng TPHCM nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo ghi nhận của VietNamNet, chiều 24/11, hàng trăm người hào hứng tự tay làm các sản phẩm thủ công, qua đó tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.