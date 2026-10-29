TPHCM tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" từ ngày 15 đến 24/11 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng 3D Mapping.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) năm 2026.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, di sản vật thể và phi vật thể; đồng thời lan tỏa hệ giá trị quốc gia, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp phát huy thế mạnh của TPHCM - trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và giao lưu quốc tế của cả nước.

Theo lộ trình, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/11 đến 25/11. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan truyền thông tổ chức quảng bá bộ nhận diện, biểu trưng và sản phẩm công nghiệp văn hóa trên báo chí, mạng xã hội, hệ thống pano, băng rôn và màn hình LED công cộng.

Bầu trời TPHCM bừng sáng với những chùm pháo hoa rực rỡ bên các tòa nhà biểu tượng dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Huế

Tâm điểm sự kiện là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (từ ngày 18 đến 25/11). Trong thời gian này, TPHCM sẽ tổ chức các triển lãm tranh cổ động, mỹ thuật và nhiếp ảnh tiêu biểu nhằm lan tỏa hệ giá trị quốc gia, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; quảng bá vẻ đẹp đô thị, đời sống, du lịch thành phố; đồng thời tôn vinh các sản phẩm sáng tạo thuộc những ngành công nghiệp văn hóa chủ lực như điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế và xuất bản.

Song song đó, hàng loạt sự kiện điểm nhấn sẽ diễn ra gồm: Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt; Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo”; Triển lãm mỹ thuật “TPHCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”; Hội thảo khoa học về chính sách phát triển văn hóa - thể thao đô thị và các không gian trải nghiệm công nghiệp văn hóa.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt, trình diễn 3D Mapping và màn bắn pháo hoa nghệ thuật mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu UBND TPHCM tổ chức triển khai chuỗi sự kiện; chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết, tiến độ và phương án thực hiện.