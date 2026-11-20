Với chủ đề thiên nhiên và con người, triển lãm giới thiệu các tác phẩm đa dạng về chất liệu, từ màu khoáng, màu nước đến sắt, bê tông và xe hơi cũ, khắc họa đời sống thường nhật, gợi chuyện quê hương và ký ức. Triển lãm diễn ra đến ngày 24/11 tại Cảng Sài Gòn (phường Xóm Chiếu, TPHCM), mở cửa miễn phí.
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