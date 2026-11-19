Dù mới giữa tháng 11, công nhân đã bắt đầu thi công, lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên mái Nhà thờ Đức Bà (TPHCM), chuẩn bị đón mùa Giáng sinh 2026.

Theo ghi nhận của VietNamNet, những ngày qua, công nhân đang khẩn trương kéo dây, lắp đặt hệ thống đèn trang trí quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà. Từng dải đèn được bố trí dọc theo các đường nét kiến trúc cổ kính, góp phần tạo diện mạo lung linh cho công trình trước thềm Giáng sinh.