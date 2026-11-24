Dòng người đổ về trung tâm TPHCM chờ xem pháo hoa mừng Ngày Văn hóa Việt Nam khiến nhiều tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thờ Đức Bà rơi vào cảnh ùn ứ.

Tối 24/11, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên. Điểm nhấn của sự kiện là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, diễn ra từ 21h đến 21h15 tại 3 địa điểm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên và phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một), Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet từ 18h, người dân và phương tiện từ nhiều hướng đổ về khu vực trung tâm TPHCM để vui chơi, chờ xem pháo hoa.

Dù chương trình bắn pháo hoa diễn ra lúc 21h, từ sớm, đông đảo người dân đã trải bạt, ngồi kín nhiều khu vực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ đón màn trình diễn.

Trước lượng người và phương tiện tăng cao, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng thiết lập hàng rào phân luồng, bố trí cán bộ túc trực tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực quanh trận địa pháo hoa; đồng thời tổ chức tuần tra lưu động nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, ngăn chặn đua xe trái phép và hạn chế ùn tắc.

Đại tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân xem pháo hoa.

Tuy nhiên, lượng phương tiện đổ về quá đông, kết hợp với việc tổ chức phân luồng khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực trung tâm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Trên đường Tôn Đức Thắng, ô tô và xe máy di chuyển chậm.

Tình trạng đông đúc cũng xảy ra tại các tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Lê Lợi và khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà, Công xã Paris.

Hàng nghìn ô tô, xe máy ken đặc tại khu vực Công xã Paris, trước Nhà thờ Đức Bà, đoạn giao lộ Lê Duẩn - Đồng Khởi - Nguyễn Du. Các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ Nguyễn Huệ được lập rào chắn, tổ chức phân luồng.

Trên đường Lê Lợi, hướng từ chợ Bến Thành về giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài.

Càng về tối, lượng người đổ về trung tâm càng đông, tạo nên không khí lễ hội nhộn nhịp trên nhiều tuyến phố.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc trên cầu để xem pháo hoa, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.