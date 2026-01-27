Hàng chục công nhân đang làm việc hối hả suốt ngày đêm để hoàn tất linh vật ngựa - linh vật chính của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.

Linh vật ngựa năm nay có quy mô ấn tượng với chiều dài 9m, cao 7m, khi lắp dựng sẽ đạt tổng chiều cao 11m. Điểm đặc biệt là linh vật được tích hợp chuyển động và hiệu ứng màu sắc hiện đại, kết hợp với họa tiết hoa mai, mây truyền thống được xử lý tinh xảo.

Sau hơn hai tháng thi công qua nhiều công đoạn phức tạp, tiến độ hiện đạt khoảng 70% và dự kiến hoàn tất cuối tuần này. Mỗi ngày, khoảng 50 nhân sự chia thành các bộ phận điêu khắc, mỹ thuật, cơ khí và vật tư đang tăng ca đến 23h đêm để kịp tiến độ.