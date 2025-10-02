Ngoài bánh trung thu, mâm ngũ quả cũng là một phần không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 8 của nhiều gia đình Việt.

Không chỉ góp phần làm đẹp mâm cỗ trong ngày tết Đoàn viên, mâm ngũ quả còn mang giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc. Đây là biểu tượng của sự sum vầy, gắn kết gia đình, đồng thời thể hiện lòng biết ơn và thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.

Ngoài ra, mâm ngũ quả còn được trang trí cẩn thận, đẹp mắt nhằm gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Theo truyền thống, mâm ngũ quả tết Trung thu tượng trưng cho 5 yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Điều này tương ứng với 5 loại quả có màu sắc đa dạng, mang ý nghĩa cầu mong thịnh vượng, may mắn.

Song, tùy văn hóa từng vùng miền và điều kiện từng nhà mà người ta sẽ bày biện mâm ngũ quả khác nhau.

Mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trong mâm cỗ tết Trung thu của người Việt. Ảnh: Chinh Tròn